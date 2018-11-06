Дипломат з Греції потрапив у ДТП в центрі Києва: опубліковані фото

5 листопада близько 22:30 на перехресті вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницькій зіткнулись Volkswagen Passat і Mercedes. За кермом одного з автомобілів був грецький дипломат.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Відомо, що Mercedes з грецьким дипломатом рухався по вулиці Генерала Алмазова в бік станції метро "Арсенальна". Назустріч йому рухався Volkswagen, який здійснював поворот на вулицю Старонаводницьку і не поступився дорогою "Мерседесу".

Від удару Volkswagen розвернуло на 180 градусів. Уламки автомобілів розкидало на декілька метрів. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Грецький дипломат отримав синці і від госпіталізації відмовився,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще до цієї аварії Mercedes мав вм'ятину на лівому задньому крилі і пошкоджену задню фару.

На місце аварії приїхали патрульні, проводиться розслідування.



Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві



ДТП за участю грецького дипломата в Києві



Дипломат з Греції потрапив у ДТП в Києві



Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві



Дипломат з Греції потрапив у ДТП в Києві

До слова, 13 жовтня співробітник посольства Лівії в Україні потрапив в аварію у Києві, внаслідок чого кілька осіб отримали травми. Причиною ДТП стало те, що іноземний дипломат серйозно порушив правила дорожнього руху.