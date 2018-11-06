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      Дипломат з Греції потрапив у ДТП в центрі Києва: опубліковані фото

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      Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві
      Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві / kiev.informator.ua

      5 листопада близько 22:30 на перехресті вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницькій зіткнулись Volkswagen Passat і Mercedes. За кермом одного з автомобілів був грецький дипломат.

      Про це повідомляє "Інформатор".

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      Відомо, що Mercedes з грецьким дипломатом рухався по вулиці Генерала Алмазова в бік станції метро "Арсенальна". Назустріч йому рухався Volkswagen, який здійснював поворот на вулицю Старонаводницьку і не поступився дорогою "Мерседесу".

      Від удару Volkswagen розвернуло на 180 градусів. Уламки автомобілів розкидало на декілька метрів. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Грецький дипломат отримав синці і від госпіталізації відмовився,
      – йдеться у повідомленні.

      Також зазначається, що ще до цієї аварії Mercedes мав вм'ятину на лівому задньому крилі і пошкоджену задню фару.

      На місце аварії приїхали патрульні, проводиться розслідування.


      Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві


      ДТП за участю грецького дипломата в Києві


      Дипломат з Греції потрапив у ДТП в Києві


      Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві


      Дипломат з Греції потрапив у ДТП в Києві

      До слова, 13 жовтня співробітник посольства Лівії в Україні потрапив в аварію у Києві, внаслідок чого кілька осіб отримали травми. Причиною ДТП стало те, що іноземний дипломат серйозно порушив правила дорожнього руху.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Греція
      Джерело: 24 Канал
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