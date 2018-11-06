Дипломат з Греції потрапив у ДТП в центрі Києва: опубліковані фото
5 листопада близько 22:30 на перехресті вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницькій зіткнулись Volkswagen Passat і Mercedes. За кермом одного з автомобілів був грецький дипломат.
Про це повідомляє "Інформатор".
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Відомо, що Mercedes з грецьким дипломатом рухався по вулиці Генерала Алмазова в бік станції метро "Арсенальна". Назустріч йому рухався Volkswagen, який здійснював поворот на вулицю Старонаводницьку і не поступився дорогою "Мерседесу".
Від удару Volkswagen розвернуло на 180 градусів. Уламки автомобілів розкидало на декілька метрів. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Грецький дипломат отримав синці і від госпіталізації відмовився,
– йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ще до цієї аварії Mercedes мав вм'ятину на лівому задньому крилі і пошкоджену задню фару.
На місце аварії приїхали патрульні, проводиться розслідування.
Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві
ДТП за участю грецького дипломата в Києві
Дипломат з Греції потрапив у ДТП в Києві
Грецький дипломат потрапив у ДТП в Києві
Дипломат з Греції потрапив у ДТП в Києві
До слова, 13 жовтня співробітник посольства Лівії в Україні потрапив в аварію у Києві, внаслідок чого кілька осіб отримали травми. Причиною ДТП стало те, що іноземний дипломат серйозно порушив правила дорожнього руху.