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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Діти у захваті, а батьки просять ще: у Львові театр ляльок мандрує районами міста – яскраві фото

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Театр ляльок виступає просто неба
Театр ляльок виступає просто неба / 24 канал

У Львові театр ляльок мандрує районами міста. З постановкою "Наш веселий Колобок" актори заїхали до чотирьох дворів із багатоповерхівками.

Дійство грають у масках та рукавичках, дотримуватися усіх правил просять і своїх глядачів. Детальніше – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Побачити казку у Львові виходили з будинків цілими сім'ями. Хтось дивився з вікон, а деякі – просто стояли надворі.

У мене двоє дітей, і їм нудно весь час удома. Уроки уроками, але таких розваг хочеться,
– прокоментувала ініціативу жителька одного з районів Надія Попович.

Театр ляльок виступає просто неба / Скриншоти

Мешканцям настільки сподобалася ідея, що вони попросили і про вистави для дорослих.

"До нас звернулися вже й керівники ОСББ, і мешканці дворів. Сказали: "Коли до нас? І нам треба, і в нас діти". Так, ми стартанули, і як інституція плануємо формувати таку мобільну сцену, з якою будемо їздити по дворах. І це буде не тільки ляльковий театр", – анонсувала керівниця Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

Мешканці міста були у захопленні від такої ідеї / Скриншоти

Такі мандрівні вистави міські театри разом з Інститутом стратегії культури хочуть влаштувати і в червні. Все – аби покращити настрій містян, які й досі перебувають на карантині.

Автор: Ірина Карпюк, Юлія Девда
Теги: Карантин в Україні 2020 Театр Новини Львова Новини культури Новини України
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