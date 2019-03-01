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      Для чого взагалі субсидії, якщо цифри у платіжках настільки завищені, – депутатка Київради

      Актуальне інтерв'ю 28 Читать новость на русском

      Скандал з розкраданням коштів в "Укроборонпромі" та монетизацію субсидій в Україні – у прямому ефірі 24 каналу прокоментувала лідерка громадської організації "Соціальна справедливість" та депутат Київської міської ради Алла Шлапак.

      Про розкрадання в "Укроборонпромі"

      – Вважаю принизливим те, що сталося в Україні впродовж останнього тижня лютого. Це загрожує статусу України як держави. Ті чиновники й службовці, які причетні до цього, повинні сісти за ґрати. 

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      – "Соціальна справедливість" наполягає також на тому, аби керівництво "Укроборонпрому" публічно відзвітувало про свою діяльність перед парламентом, урядом та народом України. Люди, які уособлюють цей конфлікт, повинні припинити участь у боротьбі за президентське крісло. Я вірю, що цей цинізм, який продемонстрували при розкраданні коштів української армії, не вдасться "прикрити" ні підкупом, ні штучними скандалами. 

      Про монетизацію субсидій

      – На фоні скандалу з "Укроборонпромом" монетизація субсидій здається геніальною ідеєю. Восени у 2018 році мешканців українських сіл змушували отримати банківські картки, аргументуючи це тим, що в країні немає "живих" грошей. Самі створили проблему, самі її й вирішили: у грудні того ж року прийняли рішення, що поштові відділення не закриватимуть, тож їх працівники й надалі розноситимуть гроші.

      З 1 січня 2019 року мав початися поступовий перехід до монетизації пільг, почали з субсидій. Та для чого нам ті субсидії, якщо цифри у платіжках настільки завищені? 

      – Монетизація пільг повинна бути. Це дуже правильна цивілізована норма. Та вона має бути не показовою, за місяць до виборів, а має стати частиною державної політики. Я сподіваюсь, що НАБУ та інші правоохоронні органи з'ясують, звідки ці "живі" гроші взялися. А поки я закликаю людей: пам'ятайте, що в день виборів ви залишаєтесь наодинці зі своєю совістю.

      Більше – дивіться в інтерв'ю.

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      Теги: Новини України Субсидії Тарифи Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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