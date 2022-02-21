Данный тендер обнародовал 18 февраля городской Департамент благоустройства и инфраструктуры. Подавать предложения все желающие могут до 6 марта.

Месяцем раньше Праздники закончились: разбирают украшения и главные елки Днепра, Одессы и Харькова

Необходимо снять украшения 4 улиц

В тендере на prozorro указано, что нужно демонтировать иллюминации, световые новогодние конструкции и украшения. Однако не на всей территории города, а только на нескольких улицах:

Сечевых Стрельцов;

Воскресенской;

Михаила Грушевского;

Харьковской.

Сейчас город ожидает, что максимальная стоимость этих услуг составит 1822260 гривен 50 копеек. Однако участники торгов могут предложить меньшую цену. Минимальный шаг понижения цены в аукционе – 18 222 гривен.

Обратите внимание! В этой закупке указано: "Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2022 года". Поэтому, вероятно, победитель сможет выполнять свою работу без особой спешки.

Далеко не самый большой расход

В конце прошлого года Днепр поразил своей подготовкой к праздникам всю страну. Здесь в целом разместили несколько тендеров на закупку украшений и декоративных новогодних построек. Их общая стоимость достигала примерно 8 миллионов.

Однако самой удивительной была покупка елки. На Европейской площади решили установить самую высокую после Киева хвойную красавицу страны – высоту 20 метров. А ее общая стоимость вместе с иллюминациями достигала почти 50 миллионов.

Кстати говоря – Как зажигали главную елку страны: смотрите видео