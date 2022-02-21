Цей тендер оприлюднив 18 лютого міський Департамент благоустрою та інфраструктури. Подавати пропозиції всі охочі можуть до 6 березня.

Місяцем раніше Свята закінчилися: розбирають прикраси та головні ялинки Дніпра, Одеси та Харкова

Потрібно зняти прикраси 4 вулиць

У тендері на prozorro вказано, що потрібно демонтували ілюмінації, світлові новорічні конструкції та прикраси. Проте не на всій території міста, а лише на кількох вулицях:

Січових Стрільців;

Воскресенській;

Михайла Грушевського;

Харківській.

Наразі місто очікує, що максимальна вартість цих послуг становитиме 1 822 260 гривень 50 копійок. Проте учасники торгів можуть запропонувати меншу ціну. Мінімальний крок пониження в аукціоні – 18 222 гривень.

Зверніть увагу! У цій закупівлі вказано: "Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022". Тому, ймовірно, переможець зможе виконувати свою роботу без особливого поспіху.

Далеко не найбільша витрата

Наприкінці минулого року Дніпро вразило своєю підготовкою до свят всю країну. Тут загалом розмістили кілька тендерів на закупівлю прикрас і декоративних новорічних споруд. Їхня загальна вартість сягала приблизно 8 мільйонів.

Проте найдивовижнішою була купівля ялинки. На Європейській площі вирішили встановили найвищу після Києва хвойну красуню країни – заввишки 20 метрів. А її загальна вартість разом із ілюмінаціями сягала майже 50 мільйонів.

До речі – Як запалювали головну ялинку країни: дивіться відео