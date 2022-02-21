Цей тендер оприлюднив 18 лютого міський Департамент благоустрою та інфраструктури. Подавати пропозиції всі охочі можуть до 6 березня.
Місяцем раніше Свята закінчилися: розбирають прикраси та головні ялинки Дніпра, Одеси та Харкова
Потрібно зняти прикраси 4 вулиць
У тендері на prozorro вказано, що потрібно демонтували ілюмінації, світлові новорічні конструкції та прикраси. Проте не на всій території міста, а лише на кількох вулицях:
- Січових Стрільців;
- Воскресенській;
- Михайла Грушевського;
- Харківській.
Наразі місто очікує, що максимальна вартість цих послуг становитиме 1 822 260 гривень 50 копійок. Проте учасники торгів можуть запропонувати меншу ціну. Мінімальний крок пониження в аукціоні – 18 222 гривень.
Далеко не найбільша витрата
Наприкінці минулого року Дніпро вразило своєю підготовкою до свят всю країну. Тут загалом розмістили кілька тендерів на закупівлю прикрас і декоративних новорічних споруд. Їхня загальна вартість сягала приблизно 8 мільйонів.
Проте найдивовижнішою була купівля ялинки. На Європейській площі вирішили встановили найвищу після Києва хвойну красуню країни – заввишки 20 метрів. А її загальна вартість разом із ілюмінаціями сягала майже 50 мільйонів.
До речі – Як запалювали головну ялинку країни: дивіться відео