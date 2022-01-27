Как следствие, один из автомобилей сильно повредился. Впоследствии очевидцы обнародовали фото и видео с места аварии.

Днем раньше Едва не попали в ДТП: в Харькове троллейбус не пропустил карету скорой – видео с места происшествия

Столкнулись на перекрестке

Это случилось на одном из перекрестков улицы Космическая и впоследствии там образовалась пробка. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 15 часов.

Показали место аварии со скорой: смотрите видео

На фото с места видно, что черная легковушка в момент столкновения, вероятно, поворачивала из Космической. Следует заметить, что это произошло прямо под светофором. Очевидцы сообщили, что авария произошла, потому что легковушка ехала на красный свет.

На место вызвали правоохранителей, которые начали устанавливать обстоятельства ДТП. Пострадали 2 человека, которые находились в скорой. Их уже госпитализировали.

Разбитые автомобили на улице Космическая / Фото телеграма "Ху***ый Днепр"

Несколько других ДТП накануне

Другая массовая авария произошла 27 января в Киеве на проспекте Победы. Несколько автомобилей жестко столкнулись возле станции метро "Берестейская" – напротив парка "Нивки". Вероятно, были пострадавшие, потому что туда вызвали не только полицию, но и скорую.

А ночью 26 января жуткое событие произошло возле аэропорта Борисполь. Там перекинулся микроавтобус с людьми, которые хотели полюбоваться взлетом самолетов. Впоследствии сообщили, что за рулем был работник аэродрома.

Читайте полный текст сообщения телеграма "Ху***ый Днепр":

На Космической столкнулись карета скорой помощи, Geely и Hyundai. Предварительно Hyundai ехал на "красный" и врезался в Geely. От удара он влетел в скорую. Пострадали два человека из Geely. Их госпитализировали. Движение на этом участке затруднено.