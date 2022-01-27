Як наслідок один із автомобілів сильно пошкодився. Згодом очевидці оприлюднили фото та відео з місця аварії.

Днем раніше Ледь не потрапили в ДТП: у Харкові тролейбус не пропустив карету швидкої – відео з місця події

Зіткнулися на перехресті

Це трапилося на одному з перехресть вулиці Космічна та згодом там утворився затор. Про подію повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно о 15 годині.

Показали місце аварії зі швидкою: дивіться відео

На фото з місця видно, що чорний легковик у момент зіткнення, ймовірно, повертав із Космічної. Слід зауважити, що це сталося прямісінько під світлофором. Очевидці повідомили, що аварія трапилася, бо легковик їхав на червоне світло.

На місце викликали правоохоронців, які почали встановлювати обставини ДТП. Постраждали 2 людини, які були у швидкій. Їх уже госпіталізували.



Потрощені автомобілі на вулиці Космічна / Фото телеграму "Ху***ый Днепр"

Кілька інших ДТП напередодні

Інша масова автотроща сталася 27 січня в Києві на проспекті Перемоги. Кілька автівок жорстко зіштовхнулися біля станції метро "Берестейська" – навпроти парку "Нивки". Ймовірно, були потерпілі, бо туди викликали не лише поліцію, а й швидку.

А вночі 26 січня моторошна подія сталася біля аеропорту “Бориспіль”. Там перекинуся мікроавтобус із людьми, які хотіли помилуватися зльотом літаків. Згодом повідомили,

що за кермом був працівник летовища.

Читайте повний текст допису телеграму "Ху***ый Днепр":

На Космічній зіткнулися карета швидкої допомоги, Geely та Hyundai. Попередньо Hyundai їхав на "червоний" і врізався в Geely. Від удару він відлетів у швидку. Постраждали двоє людей із Geely. Їх госпіталізували. Рух на цій ділянці утруднений.