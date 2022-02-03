Трагедия произошла 2 февраля, однако получила огласку только на следующий день. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

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Потребовалась помощь спасателей

Это произошло на улице Титова в Чечелевском районе города. Анонимные источники рассказали журналистам, что на момент прибытия полиции, дверь жилья была заперта. Поэтому пришлось вызвать спасателей, которые открывали квартиру спецсредствами.

Там действительно обнаружили мёртвого младенца и его мать. Женщина рассказала, что купала ребенка в ванночке. Однако не надолго отошла, а когда вернулась, ребенок был уже мертв. Также она сообщила, что дверь квартиры запер снаружи ее муж.

Вероятно, страдала от послеродовой депрессии

Издание "Днепрчас" узнало от своих анонимных источников немного больше деталей этого жуткого события. Оно сообщило, что женщина страдала от послеродовой депрессии. Она якобы была на учете врача-психиатра с диагнозом "запущенный депрессивный синдром". Также женщина, по данным СМИ, лечилась в стационаре психбольницы.

Именно поэтому муж, якобы закрывал ее дома на ключ, когда шел на работу. Однако следует отметить, что на данный момент официального подтверждения этой информации не было.

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