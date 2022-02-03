Трагедія трапилася 2 лютого, проте набула розголосу лише наступного дня. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронців.

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Знадобилася допомога рятувальників

Це сталося на вулиці Тітова у Чечелівському районі міста. Анонімні джерела розповіли журналістам, що на момент прибуття поліції, двері помешкання були замкнені. Тому довелося викликати рятувальників, які відкривали квартиру спецзасобами.

Там справді виявили мертве немовля та його матір. Жінка розповіла, що купала дитину у ванночці. Проте не на довго відійшла, а коли повернулася, дитина була уже мертва. Також вона повідомила, що двері квартири замкнув ззовні її чоловік.

Ймовірно, страждала від післяпологової депресії

Видання "Днепрчас" дізналося від своїх анонімних джерел трішки більше деталь цієї моторошної події. Воно повідомило, що жінка страждала від післяродової депресії. Вона нібито була на обліку лікаря психіатра з діагнозом “запущений депресивний синдром”. Також жінка, за даними ЗМІ, лікувалась у стаціонарі психіатричної лікарні.

Саме через це чоловік, нібито закривав її вдома на ключ, коли йшов на роботу. Проте, варто зауважити, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було.

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