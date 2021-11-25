В СМИ говорят, что смерть девушки им подтвердили в больнице. В полиции столкновение легковушки и мотоцикла еще не комментируют.

Обратите внимание В Кривом Роге мотоцикл влетел в легковушку: водитель погиб сразу

Постоянно находилась в реанимации

По данным СМИ, девушка умерла 25 ноября в 6:30 утра. После аварии о ее состоянии не сообщали. Рассказали только о том, что пострадавшую госпитализировали сразу.

Все время девушка находилась в отделении реанимации с черепно-мозговой травмой и травмой таза. Учитывая то, что водитель мотоцикла умер на месте, столкновение было очень серьезным. У пассажирки, очевидно, шанс выжить был очень маленьким.

ДТП с мотоциклом в Кривом Роге

На Владимира Великого в Кривом Роге столкнулись легковушка и мотоцикл. Водитель двухколесного погиб на месте, а его пассажирку отвезли в больницу.

По предварительной информации, легковушка выезжала со стороны АТБ на Владимира Великого. В СМИ говорят, что согласно правилам, поворачивать можно было только вправо. Водитель вместо этого повернул налево и столкнулся с мотоциклом.