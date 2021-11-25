У ЗМІ кажуть, що смерть дівчини їм підтвердили в лікарні. У поліції зіткнення легковика та мотоцикла ще не коментують.

Зверніть увагу У Кривому Розі мотоцикл влетів у легковик: водій загинув одразу

Постійно перебувала в реанімації

За даними ЗМІ, дівчина померла 25 листопада о 6:30 ранку. Одразу після аварії про її стан не повідомляли. Розповіли лише про те, що потерпілу госпіталізували одразу.

Весь час дівчина перебувала у відділенні реанімації з черепно-мозковою травмою та травмою тазу. З огляду на те, що водій мотоцикла помер на місці, зіткнення було дуже серйозним. У пасажирки, очевидно, шанс вижити був дуже малим.

ДТП з мотоциклом у Кривому Розі

На Володимира Великого в Кривому Розі зіштовхнулися легковик та мотоцикл. Водій двоколісного загинув на місці, а його пасажирку відвезли до лікарні.

За попередньою інформацією, легковик виїжджав з боку АТБ на Володимира Великого. У ЗМІ кажуть, що згідно з правилами, повертати можна було лише праворуч. Водій натомість повернув ліворуч і зіштовхнувся з мотоциклом.