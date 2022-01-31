Речь идет о вероятном использовании нерастаможенного транспорта. Об этом написал глава профсоюза автоперевозчиков Днепропетровска Михаил Тонконогий.

Интересно Киевский маршрутчик сидел в соцсетях во время поездки с пассажирами

Работали и на частных заказах

По словам мужчины, арест состоялся в рамках уголовного производства управления полиции области. Однако он не сообщил, какое количество автобусов не сможет продолжить курсирование.

Даже не за долги или незаконную эксплуатацию. Просто автобусы ездили на левых номерах, были по факту не растаможены и несколько лет осуществляли регулярные перевозки пассажиров по маршрутам и на заказ, – рассказал Тонконогий.

Также он отметил, что вскоре лицам этого предприятия объявят подозрение. Мол, после этого сможет написать о деле более подробно.



Автобусы, на которые наложили арест / Фото Михаила Тонконогого

Обратите внимание! В комментариях к сообщению предположили, что наложили арест на транспорт ООО "Автопроминь". Однако пока никакого подтверждения или опровержения этой информации не было.

Журналисты 24 канала пытались получить комментарий в полиции Днепропетровщины. Там лишь акцентировали на том, что арест накладывает суд. Однако пообещали предоставить детали после поступления официального информационного запроса.

Читайте полный текст сообщения Михаила Тонконогого:

Транспортное. Неотвратимое и безвыходное.



Первый – на выезд (ну или выход).

Несколько дней назад, мне посчастливилось поучаствовать в одном интересном событии – у одного из перевозчиков Днепропетровской области арестовали транспорт.

Нет, даже не за долги или незаконную эксплуатацию (это будет позже). Просто автобусы ездили на левых номерах, были по факту не растаможены, и несколько лет осуществляли регулярные перевозки пассажиров по маршрутам и на заказ.

Арест произошёл в рамках уголовного дела, которое сотрудники полиции быстро довели до логического итога, пусть и промежуточного. Спасибо сотрудникам полиции за чёткую и слаженную работу!

Скоро должностным лицам предприятия будет объявлено подозрение, тогда я смогу написать более подробно, что к чему, а пока идут следственные действия, больше информации не будет.