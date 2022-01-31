Мовиться про ймовірне використання нерозмитненого транспорту. Про це написав очільник профсоюзу автоперевізників Дніпропетровщини Михайло Тонконогий.

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Працювали й на приватних замовленнях

За словами чоловіка, арешт відбувся в рамках кримінального провадження управління поліції області. Проте він не повідомив, яка кількість автобусів не зможе продовжити курсування.

Навіть не за борги чи незаконну експлуатацію. Просто автобуси їздили на лівих номерах, були за фактом не розмитнені, і кілька років здійснювали регулярні перевезення пасажирів за маршрутами та на замовлення, – розповів Тонконогий.

Також він зауважив, що незабаром посадовцям цього підприємства оголосять підозру. Мовляв, після цього зможе написати про справу детальніше.



Автобуси, на які наклали арешт / Фото Михайла Тонконогого

Зверніть увагу! У коментарях до допису припустили, що наклали арешт на транспорт ТОВ "Автопромінь". Проте наразі жодного підтвердження чи спростування цієї інформації не було.

Журналісти 24 каналу намагалися отримати коментар у поліції Дніпропетровщини. Там лише акцентували на тому, що арешт накладає суд. Однак пообіцяли надати деталі після надходження офіційного інформаційного запиту.

Читайте повний текст допису Михайла Тонконогого:

Транспортне. Невідворотне та безвихідне.

Перший - на виїзд (ну чи вихід). Кілька днів тому мені пощастило взяти участь в одній цікавій події - в одного з перевізників Дніпропетровської області заарештували транспорт.

Ні, навіть не за борги чи незаконну експлуатацію (це буде пізніше). Просто автобуси їздили на лівих номерах, були за фактом не розмитнені, і кілька років здійснювали регулярні перевезення пасажирів за маршрутами та на замовлення.

Арешт наклали в рамках кримінальної справи, яку співробітники поліції швидко довели до логічного результату, хай і проміжного. Дякуємо співробітникам поліції за чітку та злагоджену роботу!

Незабаром посадовцям підприємства буде оголошено підозру, тоді я зможу написати докладніше, що до чого, а поки що йдуть слідчі дії, більше інформації не буде.