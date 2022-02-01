Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказали в полиции Кривого Рога. На место немедленно отправили правоохранителей, которые огородили территорию.

Недавно Мужчина разбирал гранату: на Запорожье в квартире произошел взрыв

Просто лежала на стадионе

Местный житель в 13 часов сообщил правоохранителям, что наткнулся на предмет, похожий на гранату РГД-5. Он лежал на стадионе в микрорайоне Горняцкий.

Вскоре туда прибыли также взрывотехники, которые начали обследование территории. Однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Похожее событие раньше

В конце апреля сообщили о похожей находке возле супермаркета "Арсен" на проспекте Вячеслава Черновола. Там рабочий во время земляных работ выкопал старую гранату.

Туда прибыли сотрудники ГСЧС, которые оградили территорию и забрали опасный предмет. Это оказалась граната в О23 времени Второй мировой войны. Ее обезвредили на специальном полигоне.

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