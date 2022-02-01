Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповіли в поліції Кривого Рогу. На місце негайно відправили правоохоронців, які обгородили територію.

Нещодавно Чоловік розбирав гранату: на Запоріжжі у квартирі стався вибух

Просто лежала на стадіоні

Місцевий мешканець о 13 годині повідомив правоохоронцям, що наткнувся на предмет, який схожий на гранату РГД-5. Він лежав на стадіоні в мікрорайоні Гірняцький.

Невдовзі туди прибули також вибухотехніки, які почали обстеження території. Проте жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Схожа подія раніше

Наприкінці квітня повідомили про схожу знахідку біля супермаркету "Арсен" на проспекті В'ячеслава Чорновола. Там робочий під час земляних робіт викопав стару гранату.

Туди прибули співробітники ДСНС, які огородили територію та забрали небезпечний предмет. Це виявилася граната О23 часів Другої світової війни. Її знешкодили на спеціальному полігоні.

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