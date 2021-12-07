Женщина была за рулем легковушки Skodа и именно она влетела в ЗИЛ примерно в 13 часов. Однако пока неизвестно, кто именно спровоцировал аварию.

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Беременную женщину забрали в больницу

Это произошло в момент маневра одной из машин – поворота грузовика на улицу Содружества. Женщина ехала в направлении остановки 173-го квартала.

После аварии туда сразу прибыла карета скорой помощи, которая забрала беременную в больницу. Однако не сообщили, какие травмы она получила.

Также вскоре приехали правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства аварии. Из-за этого движение по улице было частично ограничено.

На фото с места заметно, что в Skoda сильно побилась передняя часть. А вот у грузовика практически не было повреждений.

Место столкновения грузовика и легковушки / Фото "Первый Городской"

Похожая авария недавно

8 ноября на Днепропетровщине кроссовер BMW жестко влетел в "Газель". На видео ДТП заметно, что перед этим авто выехало на встречную полосу.

Сразу сообщили, что погибла женщина, которая была за рулем легкового автомобиля. А впоследствии также стало известно, что она была беременной. В тот день падал сильный дождь, поэтому водитель, вероятно, не справилась с управлением.