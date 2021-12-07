Жінка була за кермом легковика Skodа і саме вона влетіла в ЗІЛ приблизно о 13 годині. Проте наразі невідомо, хто саме спричинив аварію.

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Вагітну жінку забрали в лікарню

Це сталося в момент маневру однієї з автівок – повороту вантажівки на вулицю Співдружності. Жінка їхала в напрямку зупинки 173-го кварталу.

Після аварії туди одразу прибула карета швидкої допомоги, яка забрала вагітну в лікарню. Проте не повідомили, яких травм вона зазнала.

Також невдовзі приїхали правоохоронці, які почали встановлювати обставини аварії. Через це рух вулицею був частково обмежений.

На фото з місця помітно, що в Skoda сильно побилася передня частина. А ось у вантажівки практично не було ушкоджень.

Місце зіткнення вантажівки та легковика / Фото "Первый Городской"

Схожа аварія нещодавно

8 листопада на Дніпропетровщині кросовер BMW жорстко влетів у "Газель". На відео ДТП помітно, що перед цим авто виїхало на зустрічну смугу.

Одразу повідомили, що загинула жінка, яка була за кермом легкового автомобіля. А згодом також стало відомо, що вона була вагітною. У той день падав сильний дощ, тому водійка, ймовірно, не впоралася з кермуванням.