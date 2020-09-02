Подовження карантину до кінця жовтня негативно позначиться на ринку праці. За підрахунками експертів, через падіння обсягів виробництва роботу можуть втратити від двох до п`яти мільйонів українців.

Сплеску безробіття очікують і в самому Кабміні. За макроекономічним прогнозом урядовців, до кінця року роботи може позбутися кожен десятий працездатний українець. Після першої хвилі в Україні вже майже 500 тисяч безробітних. І це лише офіційні дані, справжні цифри в рази більші, стверджує Михайло Кухар, старший економіст Ukraine Economic Outlook.

Ситуація зі зростанням безробіття – це взагалі найважчий наслідок коронавірусної кризи, які ми маємо сьогодні навіть в індустріальних країнах. Україну, як завжди, як це не дивно, спасло те, що в нас більшість ринку знаходиться в тіні і ми не бачили реальних цифр зростання цього безробіття,

– запевняє Михайло Кухар.

Зростає рівень безробіття і в країнах ЄС. Найбільша кількість безробітних зафіксована в Іспанії – майже 16%, в Італії – 10, а у Франції – 7. Аби зменшити негативний вплив, європейські уряди вливають в економіку сотні мільярдів євро. У нас такого запасу міцності не має. Бюджет країни лише за перші три тижні карантину недоотримав третину запланованих надходжень.