Біля ресторану Тищенка "Велюр" помітили силовиків: що відбувається
У ЗМІ з'явилася інформація, що до ресторану нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка вранці 23 липня навідалися силовики. Зауважимо, що київський ресторан "Велюр" вже не перший раз опиняється у центрі скандалу.
Сам нардеп також ніяк не відреагував на повідомлення про візит силовиків до свого ресторану. Про це повідомляє OBOZREVATEL.
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Журналісти 24 каналу з'ясували, що силовики нібито прийшли не до "Велюра", а на сусідню вулицю – Саксаганського. Мета їхнього візиту наразі невідома.
В "Велюре" подтвердили, что какие-то силовики действительно пребывают на улице возле ресторана. На фото видно, що поруч зі столичним рестораном "Велюр" стоять декілька чоловіків у формі працівників Служби безпеки України. Також неподалік силовиків помітили "швидку".
Силовики прийшли до ресторану Тищенка / Фото з телеграм-каналу "Приходько в курсі", 24 канал
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Що відомо про "Велюр": головне
- Журналісти програми Bihus.info зафіксували, що ресторан "Велюр" продовжує працювати, попри карантинні обмеження.
- Тищенко заявив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі. Тепер же він спростував цю інформацію.
- Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з активістами замурував вхід у ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.
- Пізніше "Велюр" попри заборону Кабміну рекламував роботу до 6 ранку.