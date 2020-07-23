У ЗМІ з'явилася інформація, що до ресторану нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка вранці 23 липня навідалися силовики. Зауважимо, що київський ресторан "Велюр" вже не перший раз опиняється у центрі скандалу.

Сам нардеп також ніяк не відреагував на повідомлення про візит силовиків до свого ресторану. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Журналісти 24 каналу з'ясували, що силовики нібито прийшли не до "Велюра", а на сусідню вулицю – Саксаганського. Мета їхнього візиту наразі невідома.

В "Велюре" подтвердили, что какие-то силовики действительно пребывают на улице возле ресторана. На фото видно, що поруч зі столичним рестораном "Велюр" стоять декілька чоловіків у формі працівників Служби безпеки України. Також неподалік силовиків помітили "швидку".

Силовики прийшли до ресторану Тищенка / Фото з телеграм-каналу "Приходько в курсі", 24 канал

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