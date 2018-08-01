Арнольд Шварценеґґер завітає до Києва

Мер Києва Віталій Кличко запросив відвідати столицю одного з найвідоміших акторів у історії та колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеґґера. Як розповів київський міський голова, станеться це упродовж наступних двох місяців.

Про це Кличко розповів у ефірі телеканалу "1+1".

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"Я 30 липня розмовляв Skype’ом зі Шварценеґґером. У нього був день народження. Я його привітав. Він мені сказав, що протягом наступних двох місяців приїде до Києва. Я його запросив", – зазначив чиновник.

Як наголосив мер Києва, Шварценеггер – дійсно світова зірка, колишній губернатор штату Каліфорнія.

"Переконаний, що він і поради дасть, і зможе ознайомитися з одним із найкрасивіших міст світу", – додав Кличко.