Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Долар подешевшає після тривалих вихідних, – експерти

-
Курс долара після 9 -11 травня 2020 - прогноз
Курс долар понизиться наступного тижня / Мінфін

Після вихідних 9 – 11 травня курс долара до гривні знизиться. Долар на міжбанку може опуститись до вартості 26,7 гривні.

Ще минулого тижня курс долара до гривні впав на 0,4 – 0,6% на всіх сегментах валютного ринку. Про це повідомив аналітик Альпарі Вадим Іосуд, інформує РБК-Україна.

До теми Курс долара у травні: прогнози економістів

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6 – 26,9 гривні,
сказав Вадим Іосуд.

Яким було зниження курсу американського долара з 1 до 8 травня:

  • курс американського долара, встановлений НБУ упав на 0,6%: з 26,97 до 26,82 гривні за долар;
  • попит/пропозиція долара на міжбанку – знизився на 0,4%: з 26,94 – 26,97 до 26,83 – 26,85 гривні за долар;
  • середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизились на 0,4 – 06,%: з 26,88 – 27,21 до 26,76 – 27,04 гривні за долар.

Зверніть увагу! НБУ за 4 – 8 травня 2020 року закупив на міжбанківському ринку 199,1 мільйона доларів. Інтервенції з реалізації іноземної валюти не проводились. Чиста купівля виросла в 1,7 раза: з 115,5 мільйона доларів до 199,1 мільйона доларів.

Яким буде курс долара після карантину?У НБУ стверджують, що як тільки економіка ожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. Проте значним воно не буде.

Багато залежатиме від грошей Міжнародного валютного фонду. Якщо МВФ не виділить транш, то курс долара щодо гривні, за прогнозами експертів, підстрибне вище позначки 30 гривень за долар.

курс долара
Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України НБУ Курси валют Долар-Гривня Долар
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вгадайте зіркову матусю за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
сьогодні , 10:30 Вгадайте зіркову матусю за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова
Українки не захищені від домашнього насильства: страшні цифри та що з цим робити?
9 травня , 22:00 Українки не захищені від домашнього насильства: страшні цифри та що з цим робити?
Зоя Казанжи
Все, що треба знати про прокрастинацію і боротьбу з нею
9 травня , 19:01 Все, що треба знати про прокрастинацію і боротьбу з нею
Уляна Супрун