Долар подешевшає після тривалих вихідних, – експерти

Після вихідних 9 – 11 травня курс долара до гривні знизиться. Долар на міжбанку може опуститись до вартості 26,7 гривні.

Ще минулого тижня курс долара до гривні впав на 0,4 – 0,6% на всіх сегментах валютного ринку. Про це повідомив аналітик Альпарі Вадим Іосуд, інформує РБК-Україна.

До теми Курс долара у травні: прогнози економістів

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6 – 26,9 гривні,

сказав Вадим Іосуд.

Яким було зниження курсу американського долара з 1 до 8 травня:

курс американського долара, встановлений НБУ упав на 0,6%: з 26,97 до 26,82 гривні за долар;

гривні за долар; попит/пропозиція долара на міжбанку – знизився на 0,4%: з 26,94 – 26,97 до 26,83 – 26,85 гривні за долар;

гривні за долар; середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизились на 0,4 – 06,%: з 26,88 – 27,21 до 26,76 – 27,04 гривні за долар.

Зверніть увагу! НБУ за 4 – 8 травня 2020 року закупив на міжбанківському ринку 199,1 мільйона доларів. Інтервенції з реалізації іноземної валюти не проводились. Чиста купівля виросла в 1,7 раза: з 115,5 мільйона доларів до 199,1 мільйона доларів.

Яким буде курс долара після карантину?У НБУ стверджують, що як тільки економіка ожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. Проте значним воно не буде.



Багато залежатиме від грошей Міжнародного валютного фонду. Якщо МВФ не виділить транш, то курс долара щодо гривні, за прогнозами експертів, підстрибне вище позначки 30 гривень за долар.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу