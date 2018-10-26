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      Долар подорожчає наступного тижня: яка причина

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      Аналітик спрогнозував значне подорожчання долара до 2 листопада
      Аналітик спрогнозував значне подорожчання долара до 2 листопада / Соцмережі

      До 2 листопада в Україні вартість долара може зрости до 28,3-28,5 гривень на готівковому ринку та до 28,6 гривень – на міжбанку. Основна причина такого зростання – його суттєве зміцнення на світових ринках. Щоправда, подорожчання долара восени спостерігається уже упродовж останніх трьох років.

      Таку думку висловив фінансовий аналітик Вадим Іосуб, передає "Обозреватель".

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      "Наступного тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень на рівні у близько 28,6 гривень за долар, а готівковий долар у банках – у близько 28,3/28,5 гривень за долар", – каже експерт.

      За його словами, основна причина зростання курсу долара до гривні – його суттєве зміцнення на світових ринках. До прикладу, продовжує він, у середу, 24 жовтня, євро знизився до долара нижче за 1,13, і це мінімальне значення з середини серпня.

      "Крім того, в Україні в кінці місяця в результаті повернення ПДВ бізнесу традиційно зростає попит на долари. Експортери отримують гривні та виходять на ринок, щоб купити американську валюту", – переконує Іосуб.

      Також фінансовий аналітик зауважив, що подорожчання долара восени спостерігається упродовж останніх трьох років.

      "Попит на валюту, зокрема в результаті старту опалювального сезону, підвищується, тоді як пропозиція на ринку знижується – у зв'язку із закінченням сприятливого для аграріїв сезону", – констатував він.

      Нагадаємо, 25 жовтня на готівковому ринку долар купували по 28,13 гривні, а продавали – по 32,52 гривні. Щодо міжбанку, то тут американська валюта коштувала 28,21 гривні.

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Теги: Новини України Гроші Валюта Фінанси Курси валют Долар Долар-Гривня
      Джерело: 24 Канал
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