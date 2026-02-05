Це буде перемога для Путіна: американіст назвав план Кремля на цьому етапі війни

Росія прагне захопити решту Донбасу та утримувати Україну нейтральною і слабкою. Путін вважає, що найкращий спосіб досягти цього – вплинути на адміністрацію Трампа.

Професор американістики Скотт Лукас пояснив 24 Каналу, що уряд Зеленського не віддасть Донбас без реальних гарантій безпеки, оскільки це стратегічно укріплена територія, яка відкриває шлях на Київ.

Чи зможе Зеленський відстояти Донбас під тиском США?

Важливо! Путін вимагає, щоб мирна угода визнавала Донбас російським усіма державами.

Якщо Стів Віткофф і Джаред Кушнер нав'яжуть формулу "Україна віддає Донбас або не отримує гарантії безпеки", це буде російською перемогою.

Хоча Путін спочатку хотів захопити всю Україну та встановити маріонетковий уряд, після українського контрнаступу восени 2022 року та втрати контролю над півднем, північним сходом та північчю України цілі Кремля змінилися.

Україна не віддасть Донбас за порожні обіцянки, адже вже пережила порушення Росією Будапештського меморандуму та Мінських угод.

Якщо Україна відмовиться капітулювати, постає питання: чи припинить адміністрація Трампа всю допомогу Україні, і чи зможуть європейці заповнити цю прогалину – відповідь може з'ясуватися на Мюнхенській безпековій конференції,

– сказав Лукас.

Рік тому віцепрезидент Джей Ді Венс заявив у Мюнхені, що Європа та Україна залишаються самі по собі.

Чому здача Донбасу відкриє Росії шлях до Києва?

Найкращий хід Кремля зараз – це не виграти на полі бою, а захопити адміністрацію Трампа. Під словом "захопити" я маю на увазі домогтися, щоб Трамп, Віткофф, Кушнер і Джей Ді Венс узяли гору над іншими в адміністрації, які все ще вірять у безпеку України та Європи,

– підкреслив Лукас.

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що минулого року Трамп і його оточення намагалися переконати європейських лідерів віддати Донецьку область Росії, аргументуючи це наявністю російськомовного населення, а Стубб наголосив, що це стратегічно важлива територія, яку контролює Україна і якщо їх віддати, росіяни відкриють дорогу на Київ.

"Навіть якщо вторгнення Росії припиниться, вона може почати нове. Ослаблені гарантії безпеки та контроль ключових позицій дають Кремлю стратегічну перевагу. В разі передачі Донецької області політична влада в Україні може ослабнути, і Москва спробує використати це для своїх цілей", – сказав Лукас.

Зверніть увагу! Водночас публіцист Юрій Богданов вважає, що новий ультиматум Путіна підтверджує небажання Кремля домовлятися про мир. За його словами, Росія традиційно використовує подібні способи, коли вводить нову тему, якої раніше не обговорювали.

