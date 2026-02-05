Это будет победа для Путина: американист назвал план Кремля на этом этапе войны

Россия стремится захватить остальной Донбасс и удерживать Украину нейтральной и слабой. Путин считает, что лучший способ достичь этого – повлиять на администрацию Трампа.

Профессор американистики Скотт Лукас объяснил 24 Каналу, что правительство Зеленского не отдаст Донбасс без реальных гарантий безопасности, поскольку это стратегически укрепленная территория, которая открывает путь на Киев.

Сможет ли Зеленский отстоять Донбасс под давлением США?

Важно! Путин требует, чтобы мирное соглашение признавало Донбасс российским всеми государствами.

Если Стив Уиткофф и Джаред Кушнер навяжут формулу "Украина отдает Донбасс или не получает гарантии безопасности", это будет российской победой.

Хотя Путин сначала хотел захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, после украинского контрнаступления осенью 2022 года и потери контроля над югом, северо-востоком и севером Украины цели Кремля изменились.

Украина не отдаст Донбасс за пустые обещания, ведь уже пережила нарушение Россией Будапештского меморандума и Минских соглашений.

Если Украина откажется капитулировать, возникает вопрос: прекратит ли администрация Трампа всю помощь Украине, и смогут ли европейцы заполнить этот пробел – ответ может выясниться на Мюнхенской конференции по безопасности,

– сказал Лукас.

Год назад вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что Европа и Украина остаются сами по себе.

Почему сдача Донбасса откроет России путь в Киев?

Лучший ход Кремля сейчас – это не выиграть на поле боя, а захватить администрацию Трампа. Под словом "захватить" я имею в виду добиться, чтобы Трамп, Уиткофф, Кушнер и Джей Ди Вэнс взяли верх над другими в администрации, которые все еще верят в безопасность Украины и Европы,

– подчеркнул Лукас.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что в прошлом году Трамп и его окружение пытались убедить европейских лидеров отдать Донецкую область России, аргументируя это наличием русскоязычного населения, а Стубб отметил, что это стратегически важная территория, которую контролирует Украина и если их отдать, россияне откроют дорогу на Киев.

"Даже если вторжение России прекратится, она может начать новое. Ослабленные гарантии безопасности и контроль ключевых позиций дают Кремлю стратегическое преимущество. В случае передачи Донецкой области политическая власть в Украине может ослабнуть, и Москва попытается использовать это для своих целей", – сказал Лукас.

Обратите внимание! В то же время публицист Юрий Богданов считает, что новый ультиматум Путина подтверждает нежелание Кремля договариваться о мире. По его словам, Россия традиционно использует подобные способы, когда вводит новую тему, которой ранее не обсуждали.

Что еще известно о требованиях Путина по миру?