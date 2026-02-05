Профессор американистики Скотт Лукас объяснил 24 Каналу, что правительство Зеленского не отдаст Донбасс без реальных гарантий безопасности, поскольку это стратегически укрепленная территория, которая открывает путь на Киев.

Смотрите также: Это ничего не даст, – Зеленский об ультиматуме России по "признанию" Донбасса

Сможет ли Зеленский отстоять Донбасс под давлением США?

Важно! Путин требует, чтобы мирное соглашение признавало Донбасс российским всеми государствами.

Если Стив Уиткофф и Джаред Кушнер навяжут формулу "Украина отдает Донбасс или не получает гарантии безопасности", это будет российской победой.

Хотя Путин сначала хотел захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, после украинского контрнаступления осенью 2022 года и потери контроля над югом, северо-востоком и севером Украины цели Кремля изменились.

Украина не отдаст Донбасс за пустые обещания, ведь уже пережила нарушение Россией Будапештского меморандума и Минских соглашений.

Если Украина откажется капитулировать, возникает вопрос: прекратит ли администрация Трампа всю помощь Украине, и смогут ли европейцы заполнить этот пробел – ответ может выясниться на Мюнхенской конференции по безопасности,

– сказал Лукас.

Год назад вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что Европа и Украина остаются сами по себе.

Почему сдача Донбасса откроет России путь в Киев?

Лучший ход Кремля сейчас – это не выиграть на поле боя, а захватить администрацию Трампа. Под словом "захватить" я имею в виду добиться, чтобы Трамп, Уиткофф, Кушнер и Джей Ди Вэнс взяли верх над другими в администрации, которые все еще верят в безопасность Украины и Европы,

– подчеркнул Лукас.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что в прошлом году Трамп и его окружение пытались убедить европейских лидеров отдать Донецкую область России, аргументируя это наличием русскоязычного населения, а Стубб отметил, что это стратегически важная территория, которую контролирует Украина и если их отдать, россияне откроют дорогу на Киев.

"Даже если вторжение России прекратится, она может начать новое. Ослабленные гарантии безопасности и контроль ключевых позиций дают Кремлю стратегическое преимущество. В случае передачи Донецкой области политическая власть в Украине может ослабнуть, и Москва попытается использовать это для своих целей", – сказал Лукас.

Обратите внимание! В то же время публицист Юрий Богданов считает, что новый ультиматум Путина подтверждает нежелание Кремля договариваться о мире. По его словам, Россия традиционно использует подобные способы, когда вводит новую тему, которой ранее не обсуждали.

Что еще известно о требованиях Путина по миру?