Ворог намагається ізолювати українську оборону поблизу Загризового: огляд фронту від ISW
- Українські нещодавно просунулися у Куп'янську, а росіяни – на Слов'янському напрямку.
- Російські війська стикаються з проблемами зв'язку на інших напрямках.
Російські війська намагаються атакувати на більшості напрямків. Українські сили мужньо стримують натиск ворога.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг боїв на фронті. За даними аналітиків, і українці, і росіяни просунулися лише на одному напрямку.
Де мали успіх ЗСУ, а де – окупанти?
Геолоковані відео від 19 лютого свідчать, що українські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Куп'янська.
Речник ОСУВ полковник Віктор Трегубов повідомив, що станом на 18 лютого в Куп'янську залишалося близько 30 – 40 російських військових. За його словами, вони не здатні проводити ефективні наступальні дії й не мають достатніх сил для оборони.
Де українські сили мали успіх / Карта ISW
Тим часом геолоковані відео від 18 лютого вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Заповідного (південний схід від Слов'янська).
Речник ОСУВ полковник Віктор Трегубов повідомив 19 лютого, що загарбники не можуть дістатися до самого Лимана, тому проводять виснажливі штурми прилеглих сіл у так званій "сірій зоні".
Де просунулися окупанти / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 лютого повідомив, що російські війська не досягли суттєвих тактичних успіхів на Сумському напрямку, попри спроби прорвати українську оборону поблизу Писарівки (на північ від Сум) та Мар'їного (на північний схід від Сум).
- За словами Машовця, Сили оборони відбивають окремі російські штурмові групи, які проникають у східну частину Куп'янська. ЗСУ фізично контролюють дорогу Голубівка – Куп'янськ (на північ від міста) та квартали на північному сході Куп'янська. Окупанти намагаються накопичити сили у східній частині Курилівки та поблизу Піщаного (південний схід від Куп'янська), щоб продовжити наступ на Куп'янськ – Вузловий зі сходу та відрізати український плацдарм на схід від міста.
- До слова, блокування Starlink зменшило кількість російських атак дронами, а потепління призвело до підтоплення російських позицій – річка Оскіл стала непрохідною.
- Російські війська намагаються просунутися у напрямку Великого Бурлука вздовж траси Т-2104 Вовчанськ – Білий Колодязь, однак застрягли в боях на південних околицях Вовчанська і не можуть здійснити тактичний прорив. Загарбники не можуть проводити масштабні наступи, бо українські дрони контролюють територію вглиб до 20 кілометрів у їхньому найближчому тилу. Це не дозволяє російським військам накопичувати сили поблизу лінії фронту.
- Російські війська намагаються ізолювати українську оборону поблизу Загризового (північний схід від Борової) вздовж траси Р-79 Ізюм – Куп'янськ і прорватися до північних та північно-східних околиць Борової. Машовець вважає, що російське командування спочатку нарощуватиме присутність біля Загризового, а вже потім посилюватиме тиск на фланги українських сил поблизу Борової. Водночас спроба повномасштабного прориву з метою захоплення Борової малоймовірна без значного підсилення частин 1-ї гвардійської танкової армії Росії.
- На Костянтинівському напрямку окупанти продовжують механізовані штурми, але через негоду їхня техніка застрягає в багнюці. Ворог використовує альтернативні системи зв'язку – WiFi-мости та спрямовані антени на деревах, що робить їх помітними для української розвідки.
- На Покровському напрямку значна частина російських військових має лише близько двох місяців підготовки. За його словами, у підрозділах є внутрішні конфлікти, а також іноземні найманці, які не розмовляють російською, що ускладнює управління. Це призводить до неузгоджених дій і навіть випадків "дружнього вогню". Також російські війська часто втрачають орієнтацію на місцевості через нестабільний зв'язок і мають системні проблеми з підготовкою, координацією та командуванням.
- На Олександрівському напрямку загарбники продовжують спроби просунутися до Покровського (на північ від Олександрівки) та намагаються проникнути на українські позиції в цьому районі.