Враг пытается изолировать украинскую оборону вблизи Загрызово: обзор фронта от ISW
- Украинские недавно продвинулись в Купянске, а россияне – на Славянском направлении.
- Российские войска сталкиваются с проблемами связи на других направлениях.
Российские войска пытаются атаковать на большинстве направлений. Украинские силы мужественно сдерживают натиск врага.
Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, и украинцы, и россияне продвинулись только на одном направлении.
Где имели успех ВСУ, а где – оккупанты?
Геолоцированные видео от 19 февраля свидетельствуют, что украинские силы недавно незначительно продвинулись в центре Купянска.
Представитель ОСУВ полковник Виктор Трегубов сообщил, что по состоянию на 18 февраля в Купянске оставалось около 30 – 40 российских военных. По его словам, они не способны проводить эффективные наступательные действия и не имеют достаточных сил для обороны.
Где украинские силы имели успех / Карта ISW
Между тем геолоцированные видео от 18 февраля указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центре Заповедного (юго-восток от Славянска).
Представитель ОСУВ полковник Виктор Трегубов сообщил 19 февраля, что захватчики не могут добраться до самого Лимана, поэтому проводят изнурительные штурмы близлежащих сел в так называемой "серой зоне".
Где продвинулись оккупанты / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 февраля сообщил, что российские войска не достигли существенных тактических успехов на Сумском направлении, несмотря на попытки прорвать украинскую оборону вблизи Писаревки (к северу от Сум) и Марьино (к северо-востоку от Сум).
- По словам Машовца, Силы обороны отражают отдельные российские штурмовые группы, которые проникают в восточную часть Купянска. ВСУ физически контролируют дорогу Голубовка – Купянск (к северу от города) и кварталы на северо-востоке Купянска. Оккупанты пытаются накопить силы в восточной части Куриловки и вблизи Песчаного (юго-восток от Купянска), чтобы продолжить наступление на Купянск – Узловой с востока и отрезать украинский плацдарм к востоку от города.
- К слову, блокирование Starlink уменьшило количество российских атак дронами, а потепление привело к подтоплению российских позиций – река Оскол стала непроходимой.
- Российские войска пытаются продвинуться в направлении Великого Бурлука вдоль трассы Т-2104 Волчанск – Белый Колодец, однако застряли в боях на южных окраинах Волчанска и не могут осуществить тактический прорыв. Захватчики не могут проводить масштабные наступления, потому что украинские дроны контролируют территорию вглубь до 20 километров в их ближайшем тылу. Это не позволяет российским войскам накапливать силы вблизи линии фронта.
- Российские войска пытаются изолировать украинскую оборону вблизи Загрызово (северо-восток от Боровой) вдоль трассы Р-79 Изюм – Купянск и прорваться к северным и северо-восточным окраинам Боровой. Машовец считает, что российское командование сначала будет наращивать присутствие у Загрызово, а уже потом усиливать давление на фланги украинских сил вблизи Боровой. В то же время попытка полномасштабного прорыва с целью захвата Боровой маловероятна без значительного усиления частей 1-й гвардейской танковой армии России.
- На Константиновском направлении оккупанты продолжают механизированные штурмы, но из-за непогоды их техника застревает в грязи. Враг использует альтернативные системы связи – WiFi-мосты и направленные антенны на деревьях, что делает их заметными для украинской разведки.
- На Покровском направлении значительная часть российских военных имеет лишь около двух месяцев подготовки. По его словам, в подразделениях есть внутренние конфликты, а также иностранные наемники, которые не разговаривают на русском, что затрудняет управление. Это приводит к несогласованным действиям и даже случаям "дружественного огня". Также российские войска часто теряют ориентацию на местности из-за нестабильной связи и имеют системные проблемы с подготовкой, координацией и командованием.
- На Александровском направлении захватчики продолжают попытки продвинуться к Покровскому (к северу от Александровки) и пытаются проникнуть на украинские позиции в этом районе.