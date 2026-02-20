Враг пытается изолировать украинскую оборону вблизи Загрызово: обзор фронта от ISW

Российские войска пытаются атаковать на большинстве направлений. Украинские силы мужественно сдерживают натиск врага.

Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, и украинцы, и россияне продвинулись только на одном направлении.

Где имели успех ВСУ, а где – оккупанты?

Геолоцированные видео от 19 февраля свидетельствуют, что украинские силы недавно незначительно продвинулись в центре Купянска.

Представитель ОСУВ полковник Виктор Трегубов сообщил, что по состоянию на 18 февраля в Купянске оставалось около 30 – 40 российских военных. По его словам, они не способны проводить эффективные наступательные действия и не имеют достаточных сил для обороны.

Где украинские силы имели успех / Карта ISW

Между тем геолоцированные видео от 18 февраля указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центре Заповедного (юго-восток от Славянска).

Представитель ОСУВ полковник Виктор Трегубов сообщил 19 февраля, что захватчики не могут добраться до самого Лимана, поэтому проводят изнурительные штурмы близлежащих сел в так называемой "серой зоне".

Где продвинулись оккупанты / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?