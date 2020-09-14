У Міністерстві фінансів презентували основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Кабінет Міністрів затвердив цей документ 14 вересня. Тепер його має розглянути Верховна Рада.

У Мінфіні запевнили, що проєкт держбюджету винесуть на розгляд парламенту вчасно. Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

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Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан згодом додав, що Кабінет Міністрів погодив цей документ на позачерговому засіданні.

Він зазначив, що схвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу. До 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд парламенту.

Головні пріоритети проєкту держбюджету-2021

підвищення мінімальної заробітної плати;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії і COVID-19;

вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

надійна оборона і безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

заможні регіони.

Курс долара та ріст ВВП у держбюджеті 2021: прогноз Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що в новому проєкті бюджету передачено:

ріст ВВП на 4,7%;

дефіцит бюджету – 6%;

курс долара, вписаний у бюджет, становитиме 29 гривень.

Зверніть увагу! В оновленому держбюджеті-2020 курс долара передбачили на рівні 29,5 гривень.