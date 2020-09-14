Допомога пенсіонерам і протидія пандемії: уряд затвердив проєкт держбюджету-2021
У Міністерстві фінансів презентували основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Кабінет Міністрів затвердив цей документ 14 вересня. Тепер його має розглянути Верховна Рада.
У Мінфіні запевнили, що проєкт держбюджету винесуть на розгляд парламенту вчасно. Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.
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Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан згодом додав, що Кабінет Міністрів погодив цей документ на позачерговому засіданні.
Він зазначив, що схвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу. До 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд парламенту.
Головні пріоритети проєкту держбюджету-2021
- підвищення мінімальної заробітної плати;
- якісна освіта;
- доступна медицина;
- протидія пандемії і COVID-19;
- вакцинація;
- турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
- надійна оборона і безпека;
- велике будівництво (дороги);
- зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
- розвиток культури;
- підтримка спорту високих досягнень;
- масштабна цифровізація економіки;
- заможні регіони.
Курс долара та ріст ВВП у держбюджеті 2021: прогноз Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що в новому проєкті бюджету передачено:
- ріст ВВП на 4,7%;
- дефіцит бюджету – 6%;
- курс долара, вписаний у бюджет, становитиме 29 гривень.