Поляки зібрали понад 1 мільйон злотих на генератори для Києва за 3 дні

Фонд запустив благодійну акцію-збір "Тепло з Польщі для Києва", що триває три дні. За цей час вдалося зібрати 1,26 мільйона злотих (15 мільйонів гивень) на генератори, спальні мішки та пальне.

Що відомо про збір донатів на допомогу Україні у Польщі?

Фонд Stand With Ukraine у партнерстві з низкою інших організацій ініціював збір коштів. Початкова мета була – зібрати на 100 генераторів та зарядних станцій. Втім, поляки зібрали відповідну на це суму за кілька годин, тому благодійники вирішили збільшити мету збору до 2 мільйонів злотих. За ці кошти активісти придбають більше генераторів, спальні мішки та паливо для будинків і лікарень у Києві.

Ці гроші – це реальне тепло для людей в Україні. Ми донесемо допомогу до тих, хто мерзне в темних будинках і лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків і палива,

– кажуть благодійники.

Станом на 15:00 18 січня задонатили вже 10 295 людей, пожертвувавши 1 266 431 злотий, що за курсом НБУ – понад 15 мільйонів гривень.

Як різні країни допомагають Україні?