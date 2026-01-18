Поляки собрали более 1 миллиона злотых на генераторы для Киева за 3 дня

Фонд запустил благотворительную акцию-сбор "Тепло из Польши для Киева", которая длится три дня. За это время удалось собрать 1,26 миллиона злотых (15 миллионов гривен) на генераторы, спальные мешки и топливо.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pomagam.pl.

Смотрите также Россия готова к этому каждую ночь: эксперты раскрыли, какой может быть новая массированная атака

Что известно о сборе донатов на помощь Украине в Польше?

Фонд Stand With Ukraine в партнерстве с рядом других организаций инициировал сбор средств. Первоначальная цель была – собрать на 100 генераторов и зарядных станций. Впрочем, поляки собрали соответствующую на это сумму за несколько часов, поэтому благотворители решили увеличить цель сбора до 2 миллионов злотых. За эти средства активисты приобретут больше генераторов, спальные мешки и топливо для домов и больниц в Киеве.

Эти деньги – это реальное тепло для людей в Украине. Мы донесем помощь к тем, кто мерзнет в темных домах и больницах без электричества. Мы купим больше генераторов, спальных мешков и топлива,

– говорят благотворители.

По состоянию на 15:00 18 января задонатили уже 10 295 человек, пожертвовав 1 266 431 злотый, что по курсу НБУ – более 15 миллионов гривен.

Как разные страны помогают Украине?