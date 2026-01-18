Поляки собрали более 1 миллиона злотых на генераторы для Киева за 3 дня
- Поляки собрали 1,26 миллиона злотых на генераторы, спальные мешки и топливо для Киева за три дня.
- Благотворители решили увеличить цель сбора до 2 миллионов злотых для приобретения больше генераторов и топлива для домов и больниц.
Фонд запустил благотворительную акцию-сбор "Тепло из Польши для Киева", которая длится три дня. За это время удалось собрать 1,26 миллиона злотых (15 миллионов гривен) на генераторы, спальные мешки и топливо.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pomagam.pl.
Смотрите также Россия готова к этому каждую ночь: эксперты раскрыли, какой может быть новая массированная атака
Что известно о сборе донатов на помощь Украине в Польше?
Фонд Stand With Ukraine в партнерстве с рядом других организаций инициировал сбор средств. Первоначальная цель была – собрать на 100 генераторов и зарядных станций. Впрочем, поляки собрали соответствующую на это сумму за несколько часов, поэтому благотворители решили увеличить цель сбора до 2 миллионов злотых. За эти средства активисты приобретут больше генераторов, спальные мешки и топливо для домов и больниц в Киеве.
Эти деньги – это реальное тепло для людей в Украине. Мы донесем помощь к тем, кто мерзнет в темных домах и больницах без электричества. Мы купим больше генераторов, спальных мешков и топлива,
– говорят благотворители.
По состоянию на 15:00 18 января задонатили уже 10 295 человек, пожертвовав 1 266 431 злотый, что по курсу НБУ – более 15 миллионов гривен.
Как разные страны помогают Украине?
Напомним, Финляндия предоставляет Украине новую помощь – 31-й пакет оборонной помощи стоимостью около 98 миллионов евро. В общем Финляндия уже передала Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.
Кроме того, президент Зеленский сообщил о поступлении "серьезного пакета" ракет для ПВО в Украину. По его словам, течение полномасштабной войны в Украину передали много различных систем, однако для их использования нужны регулярные поставки ракет.