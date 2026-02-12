В Україні дощитиме протягом наступних днів: де будуть опади – карта
- Дощі в Україні прогнозують з 12 лютого, починаючи з Заходу та Півночі.
- Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а в Закарпатті та на Півдні до +10 градусів.
У наступні дні в Україні прогнозують дощі. Синоптики розповіли, де та коли будуть опади та чи очікувати сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Де та коли прогнозують дощі?
Опади можуть початися вже в четвер, 12 лютого. Невеликий дощ удень прогнозують на Заході та Півночі України. 13 лютого дощі та нічний мокрий сніг пройдуть також у південних, східних регіонах та на крайньому Заході. На решті території опадів у ці дні не прогнозують.
А вже 14 лютого помірні опади будуть в більшості областей, крім західних. Переважно в Україні йтиме дощ.
Погода в Україні 12 лютого / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні 13 лютого / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні 14 лютого / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в наступні дні?
12 лютого синоптики прогнозують температуру в денні години від 0 до 5 градусів тепла. На Закарпатті та Півдні країни повітря може прогрітися до 3 – 8 градусів тепла, а в Криму – до +12 градусів.
На Сході найближчим часом буде близько 0 градусів. 13 і 14 лютого вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 градусів. На Закарпатті та в південних регіонах вночі буде від 1 до 6 градусів тепла вночі та від +5 до +10 градусів удень. У Криму температура може піднятися до 15 градусів з позначкою "плюс".
На дорогах, крім Півдня, місцями може утворюватися ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 5 – 12 метрів за секунду.
Чи передбачається потепління в Україні?
Цього тижня синоптики прогнозували найхолодніші ночі з температурою до -25 градусів на початку тижня. Але вже до вихідних температура може підвищитися, як вдень, так і вночі.
Сильних морозів до кінця зими в Україні, ймовірно, не буде. Але водночас можливі незначні похолодання.
Фахівці кажуть, що пік рекордно низьких температур в Україні пройдено. Тепер поступово може бути потепління вже від 12 лютого.