В Украине будет дождливо в течение следующих дней: где будут осадки – карта

В последующие дни в Украине прогнозируют дожди. Синоптики рассказали, где и когда будут осадки и ожидать ли снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Где и когда прогнозируют дожди?

Осадки могут начаться уже в четверг, 12 февраля. Небольшой дождь днем прогнозируют на Западе и Севере Украины. 13 февраля дожди и ночной мокрый снег пройдут также в южных, восточных регионах и на крайнем Западе. На остальной территории осадков в эти дни не прогнозируют.

А уже 14 февраля умеренные осадки будут в большинстве областей, кроме западных. Преимущественно в Украине будет идти дождь.



Погода в Украине 12 февраля / Карта Укргидрометцентра



Погода в Украине 13 февраля / Карта Укргидрометцентра



Погода в Украине 14 февраля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в последующие дни?

12 февраля синоптики прогнозируют температуру в дневные часы от 0 до 5 градусов тепла. На Закарпатье и Юге страны воздух может прогреться до 3 – 8 градусов тепла, а в Крыму – до +12 градусов.

На Востоке в ближайшее время будет около 0 градусов. 13 и 14 февраля ночью столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем от 0 до 5 градусов. На Закарпатье и в южных регионах ночью будет от 1 до 6 градусов тепла ночью и от +5 до +10 градусов днем. В Крыму температура может подняться до 15 градусов с отметкой "плюс".

На дорогах, кроме Юга, местами может образовываться гололедица. Порывы ветра будут достигать 5 – 12 метров в секунду.

Предполагается ли потепление в Украине?