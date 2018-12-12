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      Достаток, традиції, місцеве виробництво: Євген Клопотенко описав харчові вподобання українців

      Економіка 24 71 Читать новость на русском

      Українці щороку збільшують витрати на харчування. У Держкомстаті підрахували, що у 2018 році із сімейного бюджету на їжу витрачається понад половина місячної зарплати – у середньому по три тисячі гривень на людину.

      Вміст продуктового набору залежить від регіону. Найбільше м'яса споживають мешканці Київської та Дніпропетровської областей: у середньому 64 кілограми на людину за рік. А от овочі та баштанні культури найчастіше купують мешканці Миколаївщини – майже по 160 кілограмів.

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      Молочні продукти залюбки купують у Чернівецькій області – аж 240 кілограмів на людину. Майже на чверть зросло споживання риби по всій країні, а також ягід та інших плодів. А от цукру та традиційного продукту – хліба, – зменшилося.

      Їжа
      Наповнення продуктового набору залежить від регіону

      На харчові вподобання впливають не лише рівень достатку людей, але й багато інших факторів. Приміром, місце проживання, традиції, клімат та місцеве виробництво.

      Як і в кожній країні світу, все пов'язано з розташуванням: чи ближче до моря, чи ближче до лісу тощо. От на Поліссі, наприклад, де більше грибів, ягід, там менше споживають м'яса. Натомість популярні грибні юшки, вареники, особливо з чорницями. У Карпатах та Закарпатті багато вірян, там особливо ретельно дотримуються постів, тож і популярною є пісна їжа,
      – пояснив дослідник української кухні Євгеній Клопотенко.

      За п'ять років українці стали вживати менше молока і молочних продуктів – це пов'язано зі скороченням поголів'я корів та зменшенням виробництва.

      Клопотенко
      Євген Клопотенко

      Хоча саме набіл здавна традиційна їжа українців, безвідносно регіону.

      Існує такий український смак – "жирний та кислий". Тому що традиційно у нас вживали дуже багато молока, але не у первинному вигляді, а як сметану, кефір. Це ж досить унікальний продукт наших земель. Якщо ви проаналізуєте всі страви, які ми вживаємо, то побачите: борщ – зі сметаною, вареники – зі сметаною, сирники – зі сметаною,
      – наголосив Клопотенко.

      За словами дослідників, якість харчування прямо залежить від рівня достатку.

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      Чим більше українці зароблятимуть, тим більше грошей витрачатимуть на здорову їжу.

      Теги: Економіка 24 Традиції
      Джерело: 24 канал
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