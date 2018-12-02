Довгоочікуване метро на Троєщину: чи виконає Кличко свою обіцянку

Якщо ви почули, що у Києві скоро побудують метро на Троєщину – значить скоро вибори. Запустити локальний гіпер-луп нещодавно знову пообіцяв мер столиці Віталій Кличко і доручив побудувати нову гілку до 2025 року.

Троєщина – один із найзаселеніших масивів столиці на лівому березі. Тут живуть сотні тисяч людей, і всім їм зранку потрібно дістатись на роботу, а ввечері – додому. Найзручніше сполучення з правим берегом – Московський міст, на якому в годину пік дуже тісно.

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Про метро тут заговорили ще у 70-х роках. Тоді планували гілку вздовж лівого берега. У 80-х роках з'явився проект з 12 станцій, який мав об'єднати обидва береги. Ще за десятиліття почали зводити горезвісний подільський міст, який і досі є недобудованим. У Києві ще не було такого мера, який би не обіцяв підземку на Троєщину. І не тільки мера.

Нещодавно Віталій Кличко підписав розпорядження: будівництво повинно бути завершене до 2025 року. Воно має з'єднати Троєщину з вокзалом через дві інші гілки. Станція "Райдужна" стане першою зупинкою підземного транспорту на Троєщині. На думку експерта, метро доцільно запускати, коли будуть побудовані всі станції на лівому березі.



Метро має з'єднати Троєщину з вокзалом через дві інші гілки

Керівництво столичної підземки вже оголосило тендер на проект будівництва гілки. Проте наголосили, що це лише перший етап.

Зараз ви бачите, яка загальна ситуація в країні. Буде підготовлено техніко-економічне обґрунтування. Паралельно жорсткі проводяться перемовини з інвесторами. Інвестори – китайський консорціум – вимагають державних гарантій. Відповідно потрібно рішення Кабміну для того, аби підтвердити можливість надання цих гарантій,

– пояснила радниця начальника КП Київський метрополітен Наталія Макогон.

Тобто терміни вкотре можуть змістити, у невигідний для Троєщинського масиву бік. А ще й міст треба добудувати, бо без нього точно нічого не буде. Проте варто почати вітати жителів іншого району – Виноградаря. Там уже вся бюрократична тяганина вийшла на фінальну пряму. Наступний етап – будівництво. І вже можливо за два роки туди поїде перший потяг.