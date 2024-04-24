В Україні збільшать чисельність прикордонних військ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11091, який передбачає збільшення чисельності особового складу Державної прикордонної служби на 15 тисяч. Таке рішення аргументують необхідністю захисту кордонів держави від російської агресії.

За законопроєкт в цілому проголосувало 327 депутатів. Загальна чисельність Державної прикордонної служби України тепер становитиме 75 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Мета збільшення чисельності ДПСУ та подробиці законопроєкту

Особовий склад прикордонної служби доповнили саме військовослужбовцями, а не цивільними працівниками. Таке рішення пояснюють необхідністю захисту кордонів від російської агресії.

Згідно законопроєкту, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців.

Що передувало збільшенню чисельності ДПСУ

В березні уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України". Документ передбачав збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тисяч людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що погодив посилення ДПСУ, в тому числі і збільшення чисельності прикордонних військ в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни.

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