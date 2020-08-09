У Дрогобичі, що на Львівщині, 6 серпня автомобіль збив та двічі переїхав 4-річну дівчинку. Дитина перебувала у реанімації, однак її вже перевели у звичайну палату. Лікарі кажуть, що сталося диво, у дівчинки жодного перелому.

Стан дівчинки

У дитини діагностували струс мозку і травми внутрішніх органів. Лікарі кажуть, що сталося справжнє диво: у дівчинки не виявили жодного перелому.

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Її стан некритичний. Постраждалу вже перевели з реанімації до звичайної палати.

Аварія в Дрогобичі: як все було

ДТП трапилася ввечері 6 серпня. На парковці водій легковика здавав назад та не побачив дитини, яка каталася на самокаті. Він збив її, а тоді двічі переїхав.

За кермом автомобіля був 19-річний мешканець Самбора, він був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Потерпілу з численними травмами одразу госпіталізували до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".

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