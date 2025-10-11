Ніч проти 11 жовтня видалася неспокійною для Росії. Зокрема, у Волгограді скаржилися на атаку дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також У Новосибірську вщент згорів завод: там виготовляли електроніку для армії Росії

Що відомо про атаку на Волгоград?

Жителі російського Волгограда вночі 11 жовтня скаржилися на атаку невідомих дронів. Про це вони повідомили близько 2 години ночі. За їхніми даними, було чутно кілька потужних вибухів. Зокрема, вони нарахували від 5 до 7 вибухів в регіоні.

Очевидці зазначали, що до цього чули, характерний для дронів, звук. Ба більше, перед цим у Волгоградському аеропорту ввели тимчасові обмеження. Так, рейси або затримувались, або ж їх перенаправляли до інших міст.

Невдовзі з офіційним коментарем до росіян вийшов губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров та повідомив про "масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію області".

Він поінформував, що внаслідок падіння уламків БпЛА нібито у 3 багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. За його словами, начебто є постраждалий.

Дивіться також Сирени від Ростова до Воронежа з Липецьком: дрони привітали Путіна з днем народження

Додамо, що міноборони країни-агресорки вдосвіта 11 жовтня вже "відзвітували" перед росіянами. Відповідно до їхньої заяви, протягом ночі над регіонами Росії їхня "пе-ве-о" начебто знищила 42 дрони.

Вибухи в Росії: останні новини