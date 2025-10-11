Ночь на 11 октября выдалась неспокойной для России. В частности, в Волгограде жаловались на атаку дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также В Новосибирске дотла сгорел завод: там изготавливали электронику для армии России

Что известно об атаке на Волгоград?

Жители российского Волгограда ночью 11 октября жаловались на атаку неизвестных дронов. Об этом они сообщили около 2 часов ночи. По их данным, было слышно несколько мощных взрывов. В частности, они насчитали от 5 до 7 взрывов в регионе.

Очевидцы отмечали, что до этого слышали, характерный для дронов, звук. Более того, перед этим в Волгоградском аэропорту ввели временные ограничения. Так, рейсы или задерживались, или же их перенаправляли в другие города.

Вскоре с официальным комментарием к россиянам вышел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и сообщил о "массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию области".

Он проинформировал, что в результате падения обломков БпЛА якобы в 3 многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. По его словам, вроде бы есть пострадавший.

Смотрите также Сирены от Ростова до Воронежа с Липецком: дроны поздравили Путина с днем рождения

Добавим, что минобороны страны-агрессора на рассвете 11 октября уже "отчитались" перед россиянами. Согласно их заявлению, в течение ночи над регионами России их "пе-ве-о" якобы уничтожила 42 дрона.

Взрывы в России: последние новости