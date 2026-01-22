Надважливий інструмент: яка головна помилка у сприйнятті ролі дронів на фронті
- Дрони створюють кілл-зони на фронті, але вирішальну роль грають люди на землі, а не лише технології.
- Головною проблемою залишається дефіцит якісної піхоти, а не лише перевага у безпілотниках чи артилерії.
Дрони створюють кілл-зони на лінії фронту, але це не новий феномен – подібні зони існували у всіх війнах з різними засобами ураження. Успіх у війні залежить не від одних лише дронів, а від комплексних заходів.
Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що головною проблемою залишається дефіцит якісної піхоти.
Що насправді визначає просування на фронті?
Кілл-зони розширюються з обох боків, і тактика зводиться до невеликої кількості піхоти на лінії зіткнення в оточенні дронів.
Я скептично ставлюся до подібних підходів. Якби існували суцільні кілл-зони, то чому українці не просувалися успішно в періоди, коли мали перевагу в безпілотниках. Натомість бачимо просування російської армії, яка поступово, хоч і повільно, захоплює територію,
– сказав Шарп.
Вся справа в комплексних заходах – кілл-зони існували в усіх війнах з 1905 року з різними засобами ураження: кулемети, артилерія, гвинтівковий вогонь, танки. Проте все завжди впиралося в людей на землі, які захоплюють і утримують позиції.
Чому вирішальним залишається дефіцит піхоти?
"Це не порожнеча, не дрон вішає прапор на будівлі міськради Куп'янська чи Мирнограда. Сенс у тому, що все перераховане – артилерія, безпілотники – є важливими інструментами", – наголосив Шарп.
Кілька років тому, коли щось вдавалося або не вдавалося, саме про це говорили як про інструмент перемоги. Генерал Залужний свого часу стверджував, що потрібна певна кількість стволів, снарядів і техніки для перемоги у війні.
Після невдалого українського наступу влітку 2023 року раптом заговорили про мінні поля як про непереможну зброю.
Дрони дуже важливі, але не варто забувати про традиційні засоби. Вони стали найважливішим інструментом у цій війні з ряду об'єктивних і суб'єктивних причин, але не можна робити з них фетиш. Це було б помилково,
– наголосив Шарп.
Що відомо про атаки дронами по Україні?
- У ніч на 21 січня українська ППО знищила та подавила 84 із 97 ворожих БпЛА, якими Росія атакувала Україну разом із балістичною ракетою "Іскандер-М". Повітряна атака триває – частина дронів і досі перебуває в повітряному просторі.
- Десантники збили російський розвідувальний БпЛА "Форпост" орієнтовною вартістю 7,5 мільйона доларів над територією Сумської області. Це вже другий такий дрон, знищений зенітниками 80-ї окремої бригади.
- Росія нарощує використання реактивних дронів у війні проти України, паралельно збільшуючи кількість безпілотників оперативно-тактичного рівня.