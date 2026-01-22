Сверхважный инструмент: какая главная ошибка в восприятии роли дронов на фронте

Дроны создают килл-зоны на линии фронта, но это не новый феномен – подобные зоны существовали во всех войнах с различными средствами поражения. Успех в войне зависит не от одних лишь дронов, а от комплексных мер.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что главной проблемой остается дефицит качественной пехоты.

Что на самом деле определяет продвижение на фронте?

Килл-зоны расширяются с обеих сторон, и тактика сводится к небольшому количеству пехоты на линии соприкосновения в окружении дронов.

Я скептически отношусь к подобным подходам. Если бы существовали сплошные килл-зоны, то почему украинцы не продвигались успешно в периоды, когда имели преимущество в беспилотниках. Зато видим продвижение российской армии, которая постепенно, хоть и медленно, захватывает территорию,

– сказал Шарп.

Все дело в комплексных мероприятиях – килл-зоны существовали во всех войнах с 1905 года с различными средствами поражения: пулеметы, артиллерия, винтовочный огонь, танки. Однако все всегда упиралось в людей на земле, которые захватывают и удерживают позиции.

Почему решающим остается дефицит пехоты?

"Это не пустота, не дрон вешает флаг на здание горсовета Купянска или Мирнограда. Смысл в том, что все перечисленное – артиллерия, беспилотники – являются важными инструментами", – подчеркнул Шарп.

Несколько лет назад, когда что-то удавалось или не удавалось, именно об этом говорили как об инструменте победы. Генерал Залужный в свое время утверждал, что нужно определенное количество стволов, снарядов и техники для победы в войне.

После неудачного украинского наступления летом 2023 года вдруг заговорили о минных полях как о непобедимом оружии.

Дроны очень важны, но не стоит забывать о традиционных средствах. Они стали важнейшим инструментом в этой войне по ряду объективных и субъективных причин, но нельзя делать из них фетиш. Это было бы ошибочно,

– подчеркнул Шарп.

