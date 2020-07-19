У Київській області в селищі Немішаєве сталася аварія, попередньо, за участі росіян.

Про це повідомили очевидці на сторінці dtp.kiev.ua у фейсбук.

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Як відомо з повідомлення, бус протаранив автомобіль Toyota, в якому знаходилися громадяни РФ. Далі він зніс огородження і вилетів на тротуар.

Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження і це видно з відео. У буса і у легкового автомобіля сильно пошкоджена передня частина.

Очевидці аварії зазначили, що інформації про потерпілих немає, а на місці аварії працювали поліцейські. Причини ДТП буде встановлювати слідство.