ДТП з громадянами Росії під Києвом: відео з місця аварії
У Київській області в селищі Немішаєве сталася аварія, попередньо, за участі росіян.
Про це повідомили очевидці на сторінці dtp.kiev.ua у фейсбук.
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Як відомо з повідомлення, бус протаранив автомобіль Toyota, в якому знаходилися громадяни РФ. Далі він зніс огородження і вилетів на тротуар.
Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження і це видно з відео. У буса і у легкового автомобіля сильно пошкоджена передня частина.
Очевидці аварії зазначили, що інформації про потерпілих немає, а на місці аварії працювали поліцейські. Причини ДТП буде встановлювати слідство.