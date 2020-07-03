У Львівській області вранці 3 липня зіткнулись мікроавтобус та легковий автомобіль. В аварії постраждали 11 осіб.

Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням

Автотроща сталась на трасі Київ – Чоп поблизу села Нагірне, що у Сколівському районі. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівської області у фейсбуці.

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За попередньою інформацією, 45-річний водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там у цей час рухався Audi, за кермом якого був 32-річний закарпатець.

Постраждалим надали допомогу медики

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легкового авто постраждали 11 осіб. Серед потерпілих – водій та двоє пасажирок Audi, решта – пасажири Volkswagen. На місце події прибула швидка, медики надали постраждалим допомогу. Точної інформації про пошкодження наразі немає.



Поліція проводить розслідування та з'ясовує обставини ДТП. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.



Аварія сталась на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції



Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу / Фото Нацполіції