У Києві 3 вересня трапилося ДТП за участі автомобіля Nissan і таксі. ЗМІ повідомляють, що за кермом іномарки перебував виконавчий продюсер 95 кварталу й чинний кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Олександр Божков.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку 3 вересня на вулиці Борщагівській у Києві, повідомляє "Київ оперативний".

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Як повідомили очевидці, водій автомобіля Nissan в'їхав у таксі й спробував утекти з місця пригоди. Коли його наздогнали, то впізнали в ньому Олександр Божкова.

Ба більше, очевидці припускають, що виконавчий продюсер "Кварталу" перебував у нетверезому стані. Поки люди очікували на приїзд поліції, чоловіку вдалося втекти.

У мережі також опублікували відео. Чоловік в авто й справді схожий на Олександра Божкова. Крім того, у його декларації за 2018 рік, коли він був кандидатом у Нацраду з телебачення, вказана саме ця автівка.

Втім у патрульній поліції Києва 24 каналу повідомили, що реєстрації такої ДТП 3 вересня не було. Ба більше, не було ні повідомлень про пригоду, ні скарг, що патрульні буцімто не виїхали на місце події.

Наразі ми намагаємося зв'язатися з самим Олександром Божковим, аби уточнити, чи на місці цієї автопригоди був саме він.

Що цікаво, напередодні його дружина саме народила другого сина. Інформації про потерпілих у цій автопригоді немає.

Чоловік схожий на Божкова після ДТП: дивіться відео

Хто такий Олександр Божков: