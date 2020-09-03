Виконавчого директора "Кварталу 95" звинувачують в організації ДТП і втечі з місця пригоди
У Києві 3 вересня трапилося ДТП за участі автомобіля Nissan і таксі. ЗМІ повідомляють, що за кермом іномарки перебував виконавчий продюсер 95 кварталу й чинний кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Олександр Божков.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку 3 вересня на вулиці Борщагівській у Києві, повідомляє "Київ оперативний".
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Як повідомили очевидці, водій автомобіля Nissan в'їхав у таксі й спробував утекти з місця пригоди. Коли його наздогнали, то впізнали в ньому Олександр Божкова.
Ба більше, очевидці припускають, що виконавчий продюсер "Кварталу" перебував у нетверезому стані. Поки люди очікували на приїзд поліції, чоловіку вдалося втекти.
У мережі також опублікували відео. Чоловік в авто й справді схожий на Олександра Божкова. Крім того, у його декларації за 2018 рік, коли він був кандидатом у Нацраду з телебачення, вказана саме ця автівка.
Втім у патрульній поліції Києва 24 каналу повідомили, що реєстрації такої ДТП 3 вересня не було. Ба більше, не було ні повідомлень про пригоду, ні скарг, що патрульні буцімто не виїхали на місце події.
Наразі ми намагаємося зв'язатися з самим Олександром Божковим, аби уточнити, чи на місці цієї автопригоди був саме він.
Що цікаво, напередодні його дружина саме народила другого сина. Інформації про потерпілих у цій автопригоді немає.
Чоловік схожий на Божкова після ДТП: дивіться відео
Хто такий Олександр Божков:
- Він працює у сфері медіа. Нині є виконавчим продюсером "95 кварталу", а раніше обіймав посаду виконавчого продюсера "Першого автомобільного каналу" й був продюсером проєктів на ТРК "Україна".
- Що цікаво, Олександр Божков також є чинним кандидатом у народні депутати України від "Слуги народу". У списку партії він є під №141. Тож цілком може стати народним депутатом, якщо з парламенту підуть 4 людей, що проходять нижче за нього по списку.
- Божков одружений з відомою актрисою Анною Саліванчук. Напередодні в подружжя саме народився другий син.