Під Києвом поблизу села Семиполки зіткнулися у смертельній ДТП фура, легковик та автобус. Унаслідок аварії загинула 1 людина, ще 9 – госпіталізували.

Попередньо, винуватцем ДТП став водій "Фольксвагена". Він виїхав на зустрічну симугу, вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобусу з людьми, повідомляє у телеграмі dtp.kiev.ua.

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Водій автобуса майстерно уникнув лобового удару, але перекинувся та злетів у кювет. Завдяки цьому всі пасажири вижили. Водночас 9 людей госпіталізували з травмами середньої тяжкості, іншим надали допомогу на місці події.

Зауважимо, що автобус їхав з моря, пасажирами були сім’ї з дітьми.

Що відомо про жертву

Натомість винуватець ДТП загинув на місці. Його намагалися реанімувати, але травми були не сумісні з життям.

Наразі на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Всі обставини ДТП з’ясовуються.

Масштабна ДТП під Києвом / Фото dtp.kiev.ua

Зауважимо, що за 29 років незалежності України в аваріях загинули 174 тисячі 95 людей. Постраждали в ДТП понад 1 мільйон 264 тисячі людей.

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