Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: є загибла і травмовані, серед яких діти – фото
У Київській області в Ставищенському районі 29 червня сталася ДТП. В результаті аварії одна жінка загинула, ще четверо людей, серед них підлітки, перебувають у лікарні з травмами.
Близько 21:00 на 142-му кілометрі траси зіткнулись два автомобілі – Renault і Citroen C4. Про це повідомляє пресслужба Київської поліції.
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Що відомо про простраждалих і обставини ДТП
- Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen, серед яких двоє дітей 12-ти і 15-ти років, отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.
- Ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.
- Причини і обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронці.
Понівечений автомобіль в результаті ДТП на Київщині / Фото Нацполіції
Затори в результаті аварії
Відзначимо, що траса Київ – Одеса була перевантажена відпочивальниками, які поверталися з Одещини після довгих вихідних. Аварія спричинила багатокілометрові затори. Водії чекали в тягучках понад годину.
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