У Київській області в Ставищенському районі 29 червня сталася ДТП. В результаті аварії одна жінка загинула, ще четверо людей, серед них підлітки, перебувають у лікарні з травмами.

Близько 21:00 на 142-му кілометрі траси зіткнулись два автомобілі – Renault і Citroen C4. Про це повідомляє пресслужба Київської поліції.

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Що відомо про простраждалих і обставини ДТП

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen, серед яких двоє дітей 12-ти і 15-ти років, отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.

Ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.

Причини і обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронці.



Понівечений автомобіль в результаті ДТП на Київщині / Фото Нацполіції

Затори в результаті аварії

Відзначимо, що траса Київ – Одеса була перевантажена відпочивальниками, які поверталися з Одещини після довгих вихідних. Аварія спричинила багатокілометрові затори. Водії чекали в тягучках понад годину.

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