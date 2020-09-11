У моторошній ДТП на території військової академії постраждали 3 курсантки: Галина Николин, Тетяна Ніколаєва та Олександра Гуй. На них наїхав майор Володимир Холодний, який був напідпитку. Дівчата добре пам'ятають той день та момент, коли лежали на асфальті, а офіцери дивились на них, курили та усміхались. Також постраждалі розповіли деталі розслідування справи.

Постраждалі у ДТП поділились спогадами того дня та розповіли, як планують своє майбутнє – детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

"Ми ті, яким не пощастило відскочити"

Одна з постраждалих Олександра Гуй розповіла, що офіцери розпивали алкоголь у той день з самого ранку.

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"Ми бачили, вони ходили, курили і вже були п'яні. Коли ми підійшли до сходів, Сивоконь був у важкій стадії алкогольного сп'яніння. Він просто був спертий у сходи. Холодний і Подолян стояли збоку", – сказала Гуй.



Олександра Гуй / Фото 24 канал

Усі курсанти чекали, коли відкриють двері, аби забрати форму. В один момент майор Володимир Холодний зник, а повернувся вже за кермом машини.

Він намагався показати, як вміє їздити – якраз були гарні дівчата. У нас вже був страх, ми відскочили – це було ненормально. Він зупинився, включив музику, відкрив вікно – у мене тоді вже був страх,

– зазначила Олександра Гуй.

Через деякий час майор знову зник, а курсанти продовжували спілкуватись. Далі офіцер раптово під'їхав на шаленій швидкості, а дівчата встигли подумати лише одне – "він не встигне повернути". "В той момент він на нас наїхав. Там стояло багато людей, але кожен спілкувався зі своєю компанією. Тобто ми не стояли саме біля них, де вони пили. Ми чекали чергу. Просто ми були ближче до машини", – пояснила постраждала.

Друга дівчина – Галина Николин. Вона теж стала жертвою аварії і розповіла момент, який їй запам'ятався найбільше.

"Коли ти лежиш на мокрому асфальті, бо йшов дощ, з перебитими ногами, а на тебе стоїть і дивиться один з керівників – Сивоконь. Він дивиться на тебе скляним поглядом і курить. Ти переводиш погляд в іншу сторону, а там стоїть такий самий, який усміхається. Це яскравий момент, який я запам'ятала", – сказала Николин.



Галина Николин / Фото 24 канал

За її словами, вона лежала і просила свою подругу Ольгу, яка стояла поруч, лити на неї воду.

Я хотіла відвернутись хоча б на щось, бо шок відходив і я починала все відчувати,

– сказала Галина Николин.

Дівчата зазначили, що вони не були найкращими подругами, адже тільки приїхали в академію забирати форму та знайомитись. "Ми ті, яким не пощастило відскочити. Хтось стояв вище, хтось нижче", – наголосила Галина Николин.

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Третя постраждала – Тетяна Ніколаєва – зазначила, що офіцери нібито святкували призначення Володимира Холодного в академії.

Ми стояли під сходами. Ми думали, якщо вискочимо на сходи, то будемо вище машини і вона нас не зачепить. Ми шукали порятунок, але машина виявилася швидшою – все,

– сказала Тетяна Ніколаєва.

"Я пам'ятаю удар, я лечу, приземлилася – і в мене вже був стан шоку. Я хотіла вставати, але подумала, що чомусь рука волога. Подивилась, а в руці стопа. Дивлюсь, а вона не в фізіологічному положенні. Тоді почала гукати на допомогу, щоб мені затиснули ногу джгутом", – зауважила дівчина.



Тетяна Ніколаєва / Фото 24 канал

Дівчата обурені також через роботу швидкої допомоги. На місце викликали 3 карети, але приїхало лише 2. Тетяну Ніколаєву та Олександру Гуй забрали одразу, адже їх травми були важчими. Галині Николин довелось чекати певний час на ще одну машину.

Довідка. Аварія трапилась 25 серпня 2020 року на території військової академії на вулиці Зоологічній у Києві. Тоді п'яний водій на Toyota Prius в’їхав у групу курсанток. Під колесами авто опинилися 3 дівчини. Курсанток у тяжкому стані доправили до військового госпіталю, у той день одразу 2 з них ампутували по одній нозі. Ще одна дівчина отримала переломи обох ніг.



Імовірний винуватець ДТП Володимир Холодний – 46-річний майор, начальник курсу факультету підготовки військових лікарів.. За кермом він перебував у нетверезому стані, у крові в нього виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 15 разів перевищує норму.

"Санітарки плакали, коли мене побачили"

Олександра Гуй розповіла, що одразу після моменту аварії зрозуміла, що її ногу ампутують, адже бачила стан кінцівки та завдяки медичній освіті все розуміла. "Коли я приїхала у лікарню, то санітарки почали плакати. Ми всі були при свідомості, в нас була 2 стадія шоку. Як лікарі ми розуміли, що нам загрожує", – сказала дівчина.

Це важко сприйняти, представте себе без ноги. Ти хочеш встати, але не можеш. Морально було важко, але в нас є 2 виходи: або плакати, або сміятися. Як казав Кузьма: "Життя треба прожити так, щоб можна було з нього поржати". Так само я, для чого ці негативні емоції? За мене моляться мої батьки – це найсильніша молитва, яка може бути,

– запевнила Олександра Гуй.

Дівчата назвали ситуацію дивною, адже йшли у військову академію, щоб рятувати людей з поля бою, витягувати їх з-під обстрілу, але сталось так, що тепер витягують їх.



Постраждалі внаслідок аварії на території військової академії / Фото 24 канал

"Адвокат Холодного пропонував нам гроші"

Галина Николин зазначила, що задоволена діями прокурора, який відповідальний за справу. Однак дуже не задоволена роботою слідчого. Дівчата його навіть не бачили.



Майор Володимир Холодний, який збив курсанток / Фото 24 канал

"Він до нас телефонував, але навіть не прийшов, щоб взяти свідчення. Я розумію, що в людини є інша робота і не лише наша справа, але, як на мене, є пріоритетні справи і їх треба відповідно розслідувати", – висловилась Николин.

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З військовим прокурором, за словами Галини Николин, зв'язувався адвокат Холодного. Він пропонував фінансову компенсацію, однак дівчата відмовились. " Ми знаємо, що в нього є онкохвора жінка, дитина – нам ці гроші не потрібні", – сказала Олександра Гуй.

Його сім'я не винна в тому, що він зробив. Вона не повинна нести цей тягар і відбувати за нього його неадекватність дій,

– додала Николин.

Дівчатам повідомили, що експертиза з'ясувала – автомобіль був справним. Також деякі люди намагались розповсюдити версію, що не Холодний сидів за кермом. Однак на місці трагедії перебувало приблизно 20 людей, а тому дівчата впевнені – спростувати цю вигадку буде не складно.

"Станемо на ноги і будемо лікарями"

Галина Николин заявила, що приймає факт таким, як він є. "Це сталось, треба прийняти і рухатись далі. До медицини бажання не відпало, до військової – тим паче", – сказала дівчина.

Ми станемо на ноги і будемо військовими лікарями,

– запевнила Олександра Гуй.

Вона розповіла, що серед відвідувачів госпіталю є не лише знайомі, а люди, яким значно важче, однак в них гарне життя. В них є сім'я, хобі, спорт – вони лише насолоджуються, це мотивує дівчат.