ДТП із "євробляхою" у Києві: авто з іноземними номерами збило матір і доньку

І знову аварія із "євробляхою" на пішохідному переході. У Києві Opel з номерами на іноземній реєстрації збив матір з донькою. Дівчинка отримала травму голови, її відразу забрала швидка.

Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також: Смертельне таксі: у жахливій ДТП в Києві загинула пасажирка

Потерпілі переходили дорогу у встановленому місці, от тільки сама розмітка, зебра, не була нанесена. Очевидці кажуть, мати з дівчинкою переходили дорогу спокійно. Натомість водій переконує, що вони перебігали, і він навіть їм сигналив і намагався уникнути зіткнення, вивертаючи кермо. Але все одно зачепив обох.

До слова, і водій, і пасажир авто були вдягнені у камуфляж. Усі обставини тепер мають з'ясувати слідчі, а кермувальник – пройти перевірку на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.

Відео коментарів від очевидців ДТП

Нагадаємо, два пасажирські потяги запізнились майже на годину через ДТП, яка трапилась під Києвом. Аварія сталася на переїзді перегону Підгірці – Петра Кривоноса в Обухівському районі.