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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

ДТП із "євробляхою" у Києві: авто з іноземними номерами збило матір і доньку

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І знову аварія із "євробляхою" на пішохідному переході. У Києві Opel з номерами на іноземній реєстрації збив матір з донькою. Дівчинка отримала травму голови, її відразу забрала швидка.

Про це повідомляє 24 канал.

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Потерпілі переходили дорогу у встановленому місці, от тільки сама розмітка, зебра, не була нанесена. Очевидці кажуть, мати з дівчинкою переходили дорогу спокійно. Натомість водій переконує, що вони перебігали, і він навіть їм сигналив і намагався уникнути зіткнення, вивертаючи кермо. Але все одно зачепив обох.

До слова, і водій, і пасажир авто були вдягнені у камуфляж. Усі обставини тепер мають з'ясувати слідчі, а кермувальник – пройти перевірку на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові. 

Відео коментарів від очевидців ДТП

Нагадаємо, два пасажирські потяги запізнились майже на годину через ДТП, яка трапилась під Києвом. Аварія сталася на переїзді перегону Підгірці – Петра Кривоноса в Обухівському районі.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 канал
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