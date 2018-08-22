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ДТП на Дніпровській набережній у Києві: власник розтрощеного Hyundai розповів деталі

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Всього кілька хвилин і наслідки аварії були б трагічними. ДТП у Києві, у якому BMW протаранив три припарковані авто, обурило людей. Люди дивом залишилися живими, бо за мить вийшли з машин.

Власник розтрощеного Hyundai у суді вимагатиме компенсації збитків.

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Сліди на асфальті, фрагменти скла та уламки від авто – все це і сьогодні нагадує про жахливу аварію, під час якої водій BMW вщент розтрощив на великій швидкості три автомобілі.

Саме на тому місці Станіслав напередодні залишив авто. На Дніпровську набережну привіз дружину, аби відсвяткувати дев'яту річницю одруження. Для коханої влаштував сюрприз – вечерю на даху хмарочоса. Як тільки пара зайняла своє місце, – вже було не до святкування.

Ось це ось свято! Ми милувалися вечірнім Києвом, а потім почули приблизно о 20:15 звук, як б'ються машини. Виглянувши з даху хмарочосу, я зрозумів, що в числі постраждалих автомобілів і моя машина,
– сказав потерпілий Станіслав Матюшенко.

Страшно навіть уявити, що могло б бути з людиною, якби під час зіткнення вона перебувала в авто, адже від самих машин майже нічого не залишилось.

Машину Станіслава розтрощило і тепер, каже постраждалий, дешевше купити нову, ніж відремонтувати стару. З самим винуватцем Станіслав вперше і востаннє намагався поспілкуватись на місці. Той у відповідь реагував неадекватно та погрожував. Станіслав знає, як звати підозрюваного у скоєнні скандальної ДТП, але називати його ім'я не хоче, бо адвокат не радив. В поліції теж не оприлюднюють, ким є "любитель швидкої їзди".

Після ДТП водій BMW намагався помінятись місцем з пасажиром
Після ДТП водій BMW намагався помінятись місцем з пасажиром

За підрахунками Станіслава, водій BMW летів зі швидкістю приблизно 110 кілометрів на годину. І він тут не один такий любитель дати газу. Місцеві розповідають, гонки на Дніпровській набережній влаштовують щодня. І як наслідок, аварії на цьому перехресті трапляються постійно.

Власники постраждалих авто тепер чекають на рішення суду. Вимагають компенсувати збитки, а оскільки постраждалих в аварії не було, то сам водій відбудеться штрафом.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Кримінальні новини Новини Києва Новини України Аварії та ДТП ДТП на Дніпровській набережній Жертви
Джерело: 24 канал
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