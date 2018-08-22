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ДТП на репетиції параду у Києві: фото з місця події

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ДТП на репетиції параду у центрі Києва
ДТП на репетиції параду у центрі Києва / depo.ua

Під час репетиції військового параду до дня незалежності у центрі Києва сталась незвична дорожньо-транспортна пригода.

На перехресті вулиць Чорновола і Маршала Рибалка заглох один із танків, який брав участь у репетиції параду.

Дивіться також: Чому необхідно відвідати парад 24 серпня

Через це рух на вулиці Чорновола частково перекрили.

На фото, які публікують у мережі, видно, як танк стоїть на перехресті, а на місце події прибули правоохоронці, інформує видання depo.ua.


ДТП на репетиції військового параду у центрі Києва/Фото: depo.ua

танк парад Київ
Танк заглох на перехресті вулиць Чорновола і Маршала Рибалка

Київ танк ДТП парад
Заглохлий танк відтягнули КрАЗом

ДТП танк Київ
На місці ДТП працювали правоохоронці

танк ДТП Київ парад
Танк, що заглох, серйозно ускладнив рух на проспекті Чорновола у Києві

Танк, який заглох, вдалось врятувати за допомогою важкої спецтехніки.

Дивіться також: Танки та авіація: з'явилися свіжі фото та відео з репетиції параду до Дня Незалежності

Автомобілем КрАЗ заглохлий танк відтягнули з місця ДТП.

Ввечері 22 серпня у центрі Києва знову запланована репетиція параду до Дня Незалежності у центрі Києва. Киян та гостей міста попередили, що з 19:00 рух транспорту буде повністю заборонений на вулиці Великій Васильківській, Бессарабській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності та Європейської площі.

Початок параду на День Незалежності 24 серпня запланований на 10:00.

Теги: Новини України Аварії та ДТП День Незалежності Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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