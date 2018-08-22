ДТП на репетиції параду у Києві: фото з місця події
Під час репетиції військового параду до дня незалежності у центрі Києва сталась незвична дорожньо-транспортна пригода.
На перехресті вулиць Чорновола і Маршала Рибалка заглох один із танків, який брав участь у репетиції параду.
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Через це рух на вулиці Чорновола частково перекрили.
На фото, які публікують у мережі, видно, як танк стоїть на перехресті, а на місце події прибули правоохоронці, інформує видання depo.ua.
ДТП на репетиції військового параду у центрі Києва/Фото: depo.ua
Танк заглох на перехресті вулиць Чорновола і Маршала Рибалка
Заглохлий танк відтягнули КрАЗом
На місці ДТП працювали правоохоронці
Танк, що заглох, серйозно ускладнив рух на проспекті Чорновола у Києві
Танк, який заглох, вдалось врятувати за допомогою важкої спецтехніки.
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Автомобілем КрАЗ заглохлий танк відтягнули з місця ДТП.
Ввечері 22 серпня у центрі Києва знову запланована репетиція параду до Дня Незалежності у центрі Києва. Киян та гостей міста попередили, що з 19:00 рух транспорту буде повністю заборонений на вулиці Великій Васильківській, Бессарабській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності та Європейської площі.
Початок параду на День Незалежності 24 серпня запланований на 10:00.