ДТП поліції з вантажівкою на Львівщині: помер другий патрульний

Після зіткнення 20 жовтня автомобіля патрульної поліції з вантажівкою на Львівщині помер другий поліцейський Остап Кутний. Перший поліцейський помер відразу на місці аварії.

Про це сповістила Патрульна поліція України.

"Після тривалої боротьби за життя помер наш брат та колега – Остап Кутний. Травми, які він отримав у страшній ДТП, виявилися несумісними з життям", – мовиться у повідомленні.

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31-річний Кутний помер у лікарні, так і не прийшовши до тями після аварії. У патрульного залишився 4-річний син.

Нагадаємо, 20 жовтня на Львівщині сталася ДТП за участю вантажівки та авто патрульної поліції. На місці аварії помер 22-річний поліцейський Назарій Присташ.